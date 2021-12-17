14
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
مادة غذائية مفيدة لتنظيف الأمعاء
Lebanon 24
17-12-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن الألياف الغذائية الموجودة في بذور الكتان تنظف أمعاء الإنسان كما تفعل الفرشاة.
وتقول الخبيرة، "فوائد بذور الكتان كثيرة. قبل كل شيء هي مصدر مهم للألياف الغذائية التي تنظف أمعاء الإنسان، كالفرشاة تماما، وتحفز تمعج الأمعاء وتخلق شعورا بالشبع. كما أنها غنية بالإستروجين النباتي، وفينولات (مركبات كيميائية عضوية) لها خصائص مضادة للأكسدة، تحمي جسم المرأة من نشوء الأورام وتخفف من المشكلات وعدم الراحة المرتبطة بانقطاع الطمث".
بذور الكتان
وتضيف، "كما يمكن اعتبار بذور الكتان ستاتين طبيعي، لأنها تساعد على تحسين مستوى الكوليسترول في الدم. والأهم من هذا، تحتوي هذه البذور الصغيرة على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة، الضرورية لأغشية الخلايا وتخفيف لزوجة الدم وتحسين مرونة الأوعية الدموية، وتخفيض خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة في حال الالتزام بنظام غذائي صحي".
وتؤكد فوس، على أن كمية بذور الكتان التي ينصح بتناولها في اليوم يجب ألا تزيد عن 1-2 ملعقة طعام. وبما أن الجسم لا يهضم بذور الكتان الكاملة، لذلك ينصح باستخدامها بعد طحنها مباشرة.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
رقم غير متوقع.. هذا هو سعر سندويش الشاورما الجديد
Lebanon 24
رقم غير متوقع.. هذا هو سعر سندويش الشاورما الجديد
02:45 | 2021-12-17
17/12/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من خبير حول سعر الدولار.. هذا ما كشفه عن "أموال الناس"
Lebanon 24
مفاجأة من خبير حول سعر الدولار.. هذا ما كشفه عن "أموال الناس"
01:24 | 2021-12-17
17/12/2021 01:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يشتري الخبز بنفسه.. من هو؟
Lebanon 24
وزير يشتري الخبز بنفسه.. من هو؟
02:39 | 2021-12-17
17/12/2021 02:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
مشهدٌ مفاجئ في سوق الدولار.. ماذا جرى؟
11:39 | 2021-12-17
17/12/2021 11:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية تزوير كادت تهزّ بيروت.. تفاصيل مُشوّقة تكشف ما حصل
Lebanon 24
عملية تزوير كادت تهزّ بيروت.. تفاصيل مُشوّقة تكشف ما حصل
02:30 | 2021-12-17
17/12/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2021-12-17
موديرنا وفايزر... أيهما يسبب عارض التهاب عضلة القلب؟
14:00 | 2021-12-17
"لقاح واعد" يضرب الشيخوخة ويجعلكم أكثر شبابا... ما قصته؟!
12:00 | 2021-12-17
توت وليمون.. أطعمة تحمي الكبد وتقيه من الأمراض
09:39 | 2021-12-17
لقاح جديد فعال ضدّ "أوميكرون"... ما هو؟
08:00 | 2021-12-17
6 نصائح مجربة لإنجاح إنقاص الوزن على المدى الطويل
05:00 | 2021-12-17
تحذير.. هذه الاضطرابات الشائعة للنوم قد تكون قاتلة
فيديو
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
Lebanon 24
طالب يثير جدلا واسعا ويخلع سرواله... دخل الجامعة بملابس داخلية! (فيديو)
14:00 | 2021-12-17
18/12/2021 02:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
18/12/2021 02:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
18/12/2021 02:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact