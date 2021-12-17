صحة

مادة غذائية مفيدة لتنظيف الأمعاء

Lebanon 24
17-12-2021 | 16:00
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أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن الألياف الغذائية الموجودة في بذور الكتان تنظف أمعاء الإنسان كما تفعل الفرشاة.
وتقول الخبيرة، "فوائد بذور الكتان كثيرة. قبل كل شيء هي مصدر مهم للألياف الغذائية التي تنظف أمعاء الإنسان، كالفرشاة تماما، وتحفز تمعج الأمعاء وتخلق شعورا بالشبع. كما أنها غنية بالإستروجين النباتي، وفينولات (مركبات كيميائية عضوية) لها خصائص مضادة للأكسدة، تحمي جسم المرأة من نشوء الأورام وتخفف من المشكلات وعدم الراحة المرتبطة بانقطاع الطمث".

بذور الكتان
وتضيف، "كما يمكن اعتبار بذور الكتان ستاتين طبيعي، لأنها تساعد على تحسين مستوى الكوليسترول في الدم. والأهم من هذا، تحتوي هذه البذور الصغيرة على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة، الضرورية لأغشية الخلايا وتخفيف لزوجة الدم وتحسين مرونة الأوعية الدموية، وتخفيض خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة في حال الالتزام بنظام غذائي صحي".

وتؤكد فوس، على أن كمية بذور الكتان التي ينصح بتناولها في اليوم يجب ألا تزيد عن 1-2 ملعقة طعام. وبما أن الجسم لا يهضم بذور الكتان الكاملة، لذلك ينصح باستخدامها بعد طحنها مباشرة.
المصدر: روسيا اليوم
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