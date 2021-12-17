صحة

موديرنا وفايزر... أيهما يسبب عارض التهاب عضلة القلب؟

Lebanon 24
17-12-2021 | 16:00
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كتبت "سكاي نيوز عربية": كشفت دراسة دنماركية نشرتها المجلة الطبية البريطانية أن لقاح موديرنا يمكن أن يسبب التهابًا في عضلة القلب، وهو أثر جانبي نادر جدًّا، بمعدل أربع مرات أكثر من لقاح فايزر.

وبحثت الدراسة، التي شملت نحو 85 بالمئة من الدنماركيين أي نحو 4.9 مليون نسمة من سن 12 سنة فأكثر، الصلة بين لقاحات كورونا القائمة على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم.آر.إن.إيه) والتهاب عضلة القلب.

وكانت دراسات سابقة أشارت إلى تزايد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بسبب التطعيم بلقاحي موديرنا وفايزر القائمين على التقنية السابقة.

وذكرت الدراسة أن "التطعيم بلقاح موديرنا ارتبط على نحو متزايد بزيادة خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بين السكان في الدنمارك".

لكن الدراسة التي أجراها باحثون في معهد شتاتنز بالدنمارك خلصت إلى أن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب جراء التطعيم بكلا اللقاحين منخفض للغاية، وفق "رويترز".
 
وقالت الدراسة إن لقاح فايزر كان مرتبطًا فقط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب القلب بين النساء على عكس نتائج الدراسات السابقة.

وذكر الباحثون أنه يمكن تفسير الاختلافات من خلال متوسط عمر الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح أو الفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة أندرس هفيد في بيان "النتائج التي توصلنا إليها لا تطعن بشكل عام في الفوائد العديدة المترتبة على التطعيم".

وأضاف: "يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن البديل وهو الإصابة بعدوى كوفيد-19 ربما ينطوي أيضًا على خطر حدوث التهاب في عضلة القلب".
 
(سكاي نيوز عربية)
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