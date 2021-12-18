صحة

تشقق زوايا الفم...أكبر من مجرد مشكلة جمالية

Lebanon 24
18-12-2021 | 08:00
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قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن تشقق زوايا الفم أكبر من مجرد مشكلة جمالية، إذ قد يشير إلى مشكلة صحية أيضاً.
وأوضحت الرابطة أن سببه قد يكون أحد الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد العصبي، أو نقص المعادن والفيتامينات، مثل الحديد، والزنك، وفيتامين B2، أو العدوى، مثل نزلة البرد الشديدة.
ويمكن مواجهته بمرهم يحتوي على الزنك أو كريم يحتوي على ديكسبانثينول، لترطيب الزوايا المتشققة وتسريع وتيرة تماثلها للشفاء.
وتتمتع الوصفات العشبية بهذا التأثير أيضا مثل شاي المريمية، وشاي البابونج، وعسل المانوكا.
كما تلعب التغذية الصحية المتوازنة الغنية بالفيتامينات والمعادن دورا مهما في مواجهته.
ويجب استشارة الطبيب لمعرفة إذا كان التشقق بسبب مشكلة صحية إذا لم تتحسن الحالة بعد اتباع هذه التدابير، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض مثل الحكة في اليد، أو القدم، أو فروة الرأس، أو تقصف الشعر، والأظافر، والتهاب الغشاء المخاطي المبطن للفم.
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