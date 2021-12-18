افضل 5 مشروبات صحية تمدك بالطاقة في فصل الشتاء، ومعلوم ان معظم الناس يصابون بنوع من الخمول والكسل خلال فصل الشتاء نتيجة الشعور بالبرد القارس وعدم الرغبة في القيام بأي نشاطات.ويصاب البعض خلال الشتاء باضطراب نفسي خلال الشتاء يعرف بإسم "الخمول الشتوي"، ما يؤدي بهم لعدم الحركة والرغبة الدائمة في الحصول على الدفء خوفاً من الاصابة بنزلات البرد وغيرها من امراض الشتاء.هذا الخمول يؤدي بنتيجة الحال لانعدام الطاقة في الجسم، اضافة للاصابة بالاكتئاب في حال عدم علاجه بسرعة.لكن بالامكان محاربة الخمول الشتوي واستعادة في الشتاء من خلال تناول بعض المشروبات الدافئة والتي نتعرف عليها في موضوعنا اليوم.اضافة الى الاطعمة المناسبة، فإن تناول بعض المشروبات يسهم في تعزيز الشعور بالدفء خلال فصل الشتاء فضلاً عن تنشيط الجسم ومده بالطاقة التي يحتاجها لاتمام اعماله.وافضل 5 مشروبات صحية تمدك بالطاقة في فصل الشتاء هي التالية:مشروب الزنجبيل: مشروب مهم لتزويد الجسم بالطاقة الدفء خاصة في فصل الشتاء، ويمكن تناول الزنجبيل على شكل مشروب مع القرفة او الليمون والنعناع.مشروب الشوكولاته بصوص الكراميل: مشروب لذيذ ينصح به ليس فقط للصغار الذين يعشقون طعم الشوكولاته، وإنما الكبار ايضاً كونه مصدر هام للطاقة في الجسم ويعزز الشعور بالدفء ويحارب البرد المصاحب لفصل الشتاء. كما ان الشوكولاته تعزز الحالة المزاجية وتحارب الاكتئاب الذي يعاني منه البعض خلال هذا الفصل.السحلب: من افضل مشروبات صحية تمدك بالطاقة في فصل الشتاء، والسحلب هو مشروب الشتاء بامتياز ويمكن تناوله مع المكسرات وجوز الهند واللوز لتنشيط الجسم والاسترخاء.التفاح الساخن بالقرفة: مزيج مميز من التفاح الغني بالفيتامينات والمعادن والاحماض الضرورية للجسم، اضافة الى القرفة التي ترفع درجة حرارة الجسم وتنشطه. ويحمي هذا المشروب ايضاً من نزلات البرد والتهاب اللوزتين.الشاي بالقرنفل: من اسرع واسهل مشروبات الشتاء التي تمد الجسم بالطاقة والدفء، كما يحسن من صحة الاسنان واللثة بفضل محتواه من القرنفل. فضلاً عن تعزيز صحة الجهاز الهضمي.