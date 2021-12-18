عند نقص فيتامين د في الجسم... هذه الأعراض ستظهر عليكم!

كغيره من الفيتامينات، يعتبر فيتامين د أساسياً للصحة، كما أنّه المسؤول عن تنظيم توازن المعادن في الجسم ويساعد الأمعاء على إمتصاص هذه المعادن وبالتالي الإستفادة من منافعها.ومن أهم فوائد الفيتامين د أنّه يحمي من الخلايا السرطانية ويزيد من قوّة الجهاز المناعي، بالإضافة الى أنّه من الفيتامينات التي تدعم عملية نمو الخلايا. إذ هناك عدة مصادر للفيتامين د، ولكن بالمقابل نجد الكثير من العوامل التي تؤدي لنقصه في الجسم، وذلك قد يؤدي للإصابة بعدة مضاعفات تظهر تدريجياً على الشخص الذي يُعاني من هذه المشكلة الصحية.ما هي أعراض نقص فيتامين د؟- الإرهاق الدائم:هناك عدة أسباب للشعور بالإرهاق المفاجئ وحتى الدائم، ومن بينها نقص فيتامين د. وهنا سيشعر الذي يُعاني من هذه الحالة بعدم القدرة على إنجاز الامور اليومية العادية أو حتى النهوض للعمل، ويُفضل أن يستلقي للنوم والحصول على الراحة.- هشاشة العظام:من أعراض نقص فيتامين د الخطيرة أن تصاب العظام بهالشاشة، وفي هذه الحالة من الضروري التوجه عند الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة ومعرفة العلاج المناسب في أقرب وقت ممكن.- أمراض القلب:تزيد فرصة الإصابة بأمراض القلب عند نقص مستويات فيتامين د في الجسم، كما وذلك يعرضكم لإرتفاع ضغط الدم.- ألم الجسم:قد تشعرون بآلام في عدة مناطق من الجسم مع التشنجات في العضلات، وهذه من الأعراض التي تؤثر كثيراً عليكم وعلى يومياتكم في المنزل والعمل.- زيادة الوزن:نعم، إنّ نقص فيتامين د يُسبّب في حالاتٍ معيّنة زيادة الوزن بالإضافة الى تكدس الدهون وحتى إرتفاع معدل الكولسترول الضار في الدم. من هنا عند الحصول على الكمية اللازمة من هذا الفيتامين والتي يحتاج اليها الجسم، ستلاحظون أنكم تخسرون الكيلوغرامات الزائدة.