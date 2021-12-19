صحة

ينقي الجسم من السموم.. فوائد صحية مذهلة لعصير البقدونس!

Lebanon 24
19-12-2021 | 05:00
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ان البقدونس من النباتات المهمة في مختلف مطابخ العالم لأنه يُكسب الأطباق طعماً شهياً ونكهة مختلفة، ولكن هل تعلمون أنه يشكل كنزاً صحياً لاحتوائه على خواص علاجية لعدة أمراض، مثل أمراض القلب والكليتين، والجهاز الهضمي إضافة إلى خواصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، كما أنه غني بمضادات الأكسدة.

 

أما عن العصير المستخلص من البقدونس، فهو يعد من المشروبات التي تنقي الجسم من السموم، إضافة إلى خصائصه العلاجية العديدة إليكم بعضها:

 

- ينقي الكليتين من السموم، فكوب من عصير البقدونس لديه القدرة على غسل الكليتين وتنقيتهما من السموم، كما أنه يقي المثانة من العدوى.

 

- يقوي الجهاز المناعي في الجسم، ما يساعده في مقاومة العدوى البكتيرية التي قد تهاجمه.

 

- يحسن الهضم ويمنع تكوّن الغازات الحمضية التي تؤدي لحرقة المعدة.

 

- يطهر وينقي الدم بسبب احتوائه على الكلوروفيل والفيتامينات والمكملات الغذائية الأساسية، كما يمنع تكون السموم في الدم مرة أخرى.

 

- يمنع رائحة الفم الكريهة، فالعصير غني بالكلوروفيل المعروف بفعاليته في مقاومة هذه المشكلة.

 

- يساعد على فقدان الوزن، فعصير البقدونس المضاف إليه قطرات الليمون الحامض يساعد في فقدان الوزن الزائد من خلال قدرته على حرق الدهون، فالمواظبة على شرب عصير البقدونس المضاف إليه الليمون لمدة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع تعطي نتائج مذهلة في خفض الوزن.

 

 

المصدر: لها
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