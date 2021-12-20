10
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
سبب غير متوقع لتشكل قشرة الشعر
Lebanon 24
20-12-2021
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دائمًا ما يكون سبب ظهور القشرة هو فطر يسمى Malassezia globose ولكنه يزداد سوءاً بسبب عدد من خيارات نمط الحياة السيئة.
ويعاني واحد من كل شخصين في العالم من قشرة الرأس في مرحلة ما من حياته، ولدينا جميعاً فطر Malassezia globose على فروة رأسنا يعيش على الزيوت التي ينتجها الجلد، ومع ذلك، فإن بعض الناس لديهم حساسية تجاه حمض الأوليك الذي تنتجه هذه الفطريات وهذا ما يسبب قشرة الرأس.
وهناك أشياء أخرى يمكن أن تجعل الأمر أسوأ، من التغيرات الهرمونية والتوتر، إلى منتجات تصفيف الشعر وتغير الطقس. لكن هل تعلم أن قلة النوم يمكن أن تلعب دورًا في صحة فروة الرأس وظهور القشرة؟
وقالت عالمة الشعر ستيفاني سي لصحيفة إكسبريس البريطانية "يقوم الجسم بجميع أعمال الإصلاح الخاصة به أثناء النوم، ولهذا السبب من المهم للغاية ضمان حصولك على نوم جيد ليلاً، ويساعد النوم على إعادة ضبط الجسم وإصلاح الخلايا والأنسجة وأعمال الصيانة الأساسية التي يحتاجها الجسم".
وتؤدي قلة النوم إلى زيادة مستويات التوتر، مما يؤدي إلى تفاقم قشرة الرأس، ويمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات التوتر بزيادة مستويات الكورتيزول، وهذا يؤدي إلى إنتاج فروة الرأس للمزيد من الزيت، وتتفاعل هذه الزيوت مع الفطريات الملاسيزية التي يمكن أن تؤدي إلى قشرة الرأس.
ويجب أن يحصل جميع البالغين على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة لأسباب تتعلق بالصحة والجمال، وأوضحت ستيفاني "يقلل الكثير منا من قيمة النوم الجيد ليلاً، ولكن عندما يتعلق الأمر بروتين جمالك، فإن النوم هو المفتاح الأساسي، حيث يتعافى جسمك ويصلح نفسه أثناء النوم".
تابع
الأكثر قراءة
تقرير جديد عن حالة الطقس في لبنان.. إلى أي يوم ستستمر الأمطار؟
Lebanon 24
تقرير جديد عن حالة الطقس في لبنان.. إلى أي يوم ستستمر الأمطار؟
11:10 | 2021-12-19
19/12/2021 11:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. هل ستزداد ساعات التغذية الكهربائية؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. هل ستزداد ساعات التغذية الكهربائية؟
07:53 | 2021-12-19
19/12/2021 07:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق 100 دولار مهترئة في لبنان.. هكذا يتم التخلص منها بسهولة
Lebanon 24
أوراق 100 دولار مهترئة في لبنان.. هكذا يتم التخلص منها بسهولة
16:00 | 2021-12-19
19/12/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ رائع في بحر صُور.. ما فعلته العاصفة غير متوقع (صور)
Lebanon 24
مشهدٌ رائع في بحر صُور.. ما فعلته العاصفة غير متوقع (صور)
13:07 | 2021-12-19
19/12/2021 01:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات إختناق بـ"الجملة" في مهرجان بشتورة... السبب مفاجئ!
Lebanon 24
حالات إختناق بـ"الجملة" في مهرجان بشتورة... السبب مفاجئ!
00:05 | 2021-12-20
20/12/2021 12:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2021-12-20
ما الذي يسبّب ارتفاع الكوليسترول؟
23:20 | 2021-12-19
إليكم محاسن الإصابة بكورونا بعد التطعيم!
23:00 | 2021-12-19
تحذير جديد من خطرين يهددان حياتك!
16:00 | 2021-12-19
من خلال شعرك.. تعرف على مقدار التوتر لديك وتأثيره على جسمك
14:00 | 2021-12-19
7 عوامل قد تؤدي مباشرة الى الاصابة بمرض السرطان
12:00 | 2021-12-19
لهذه الأسباب لا يجب ان تستهلك المرأة الحامل الكافيين
فيديو
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
08:00 | 2021-12-19
20/12/2021 13:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
02:00 | 2021-12-19
20/12/2021 13:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
01:30 | 2021-12-19
20/12/2021 13:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact