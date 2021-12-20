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صحة
تناول المسكنات دون مراجعة الطبيب قد يشكل خطرا على حياتك
Lebanon 24
20-12-2021
|
10:00
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حذرت الصيدلانية البريطانية جوليا غيريني من خطورة استخدام مسكنات الألم التي تحتوي على "الكودائين" بلا وصفة طبية.
وقالت لصحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، إنه "على الرغم من أن الأدوية التي تعتمد على (الكودائين) تباع بدون وصفة طبية، إلا أنه لا ينبغي تناولها لأكثر من 3 أيام، ويجب استخدامها فقط عند الضرورة القصوى".
وأضافت: "الاستخدام المتكرر للكودائين يمكن أن يضر الكبد أو الكلى أو يسبب التهاب البنكرياس الحاد، كما أن تجاوز معايير العقاقير التي تعتمد عليه يهدد بالإدمان، الأمر الذي قد يتسبب بمشاكل عقلية مزمنة".
وتابعت: "يمكن أن تتلف أجزاء معينة من الدماغ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب المزمن والقلق"، موصية بالذهاب إلى الطبيب إذا وجد المريض أنه بحاجة إلى تناول جرعة أقوى من الموصى بها أو تراجع فعالية الدواء المسكن الذي يأخذه المريض.
(نوفوستي)
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