صحة

مرض غير عادي قيد الانتشار... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-12-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-898910-637755996578742202.jpg
Doc-P-898910-637755996578742202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت ناتاليا مالتسيفا المختصة بأمراض الحساسية والمناعة في مستشفى المدينة السريري رقم 52 بموسكو، إنه يجري تسجيل زيادة في عدد حالات الحساسية من البرد في العالم.

وأضافت الطبيبة، في حديث إذاعي: "تم تسجيل زيادة في الإصابات بهذا المرض، ليس فقط في روسيا باردة الطقس، بل وفي جميع أنحاء العالم.

وذكرت الخبيرة، أن بعض سكان إفريقيا يعانون أيضا من شرى البرد (Cold urticaria أو cold hives)، طبعا ‏مع مراعاة خصائصهم الديموغرافية".

وفقا لها، أجريت دراسة في 17 دولة، تم خلالها تسجيل وجود مرضى في البلدان الاستوائية يعانون من أعراض مماثلة.

في حالة وجود حساسية من البرد، يعاني المصاب من رد فعل الجسم تجاه درجة الحرارة المنخفضة للطقس أو من جسم بارد كان على اتصال به.

وتكمن غرابة المرض، في أنه يمكن أن يظهر ليس فقط في الشتاء، ولكن أيضا في الصيف.

ومن الأعراض المميزة لهذا المرض، ظهور شرى أو شرية (Urticaria)‏ التي عادة تترافق بظهور فقاعات حمراء مرتفعة عن سطح الجلد شديدة الحكاكة.

في الحالات الأكثر شدة، قد تظهر أعراض ما يسمى بالوذمة الوعائية، وقد تظهر تورمات موضعية (على سبيل المثال على الشفتين أو العينين)، ووذمة في الجهاز التنفسي تهدد الحياة.

( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-12-20
12:00 | 2021-12-20
10:00 | 2021-12-20
08:00 | 2021-12-20
05:00 | 2021-12-20
02:00 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website