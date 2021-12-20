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صحة
مرض غير عادي قيد الانتشار... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
20-12-2021
|
14:00
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قالت ناتاليا مالتسيفا المختصة بأمراض الحساسية والمناعة في مستشفى المدينة السريري رقم 52 بموسكو، إنه يجري تسجيل زيادة في عدد حالات الحساسية من البرد في العالم.
وأضافت الطبيبة، في حديث إذاعي: "تم تسجيل زيادة في الإصابات بهذا المرض، ليس فقط في روسيا باردة الطقس، بل وفي جميع أنحاء العالم.
وذكرت الخبيرة، أن بعض سكان إفريقيا يعانون أيضا من شرى البرد (Cold urticaria أو cold hives)، طبعا مع مراعاة خصائصهم الديموغرافية".
وفقا لها، أجريت دراسة في 17 دولة، تم خلالها تسجيل وجود مرضى في البلدان الاستوائية يعانون من أعراض مماثلة.
في حالة وجود حساسية من البرد، يعاني المصاب من رد فعل الجسم تجاه درجة الحرارة المنخفضة للطقس أو من جسم بارد كان على اتصال به.
وتكمن غرابة المرض، في أنه يمكن أن يظهر ليس فقط في الشتاء، ولكن أيضا في الصيف.
ومن الأعراض المميزة لهذا المرض، ظهور شرى أو شرية (Urticaria) التي عادة تترافق بظهور فقاعات حمراء مرتفعة عن سطح الجلد شديدة الحكاكة.
في الحالات الأكثر شدة، قد تظهر أعراض ما يسمى بالوذمة الوعائية، وقد تظهر تورمات موضعية (على سبيل المثال على الشفتين أو العينين)، ووذمة في الجهاز التنفسي تهدد الحياة.
( نوفوستي)
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