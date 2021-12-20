صحة

أطعمة تقلل من التهاب المفاصل

Lebanon 24
20-12-2021 | 16:00
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الشتاء هو الوقت من العام الذي تشتد فيه الأعراض السلبية لالتهاب المفاصل - ألم وتيبس في المفاصل، والتهاب. يؤكد العلماء أن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل قد يعانون من تدهور في الحالة بسبب تأثير عوامل الطقس - البرد والرطوبة والتغيرات في الضغط الجوي. عادة ما يكون اشتداد الأعراض المؤلمة فيها ناتجًا عن تنشيط العملية الالتهابية.
التهاب المفاصل غير قابل للشفاء وهو حالة تستمر مدى الحياة، وفي هذه الحالة من المهم عدم تفاقم الالتهاب. يمكن المساعدة في ذلك من خلال اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة ذات خصائص مضادة للالتهابات. وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل الآسيوية، يتمتع البطيخ بخاصية تقليل الالتهاب. "البطيخ غني ببيتا كريبتوكسانثين الكاروتين، والذي قد يساعد في منع الالتهاب والتهاب المفاصل الروماتويدي."
الأطعمة الأخرى التي تقلل الالتهاب هي التوت: العنب البري والتوت الأسود والفراولة والتوت البري، حسب موقع ميديك فوروم.
أكدت خدمة الصحة الوطنية (NHS) أن الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف مفيدة لالتهاب المفاصل للمساعدة في تقليل آلام والتهاب المفاصل.
في الوقت نفسه، يمكن للأطعمة المصنعة والأطعمة المضاف إليها السكر واللحوم الحمراء أن تزيد الالتهاب، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض السلبية لالتهاب المفاصل. يجب مراقبة استهلاكها بدقة.
المصدر: سبوتنيك
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