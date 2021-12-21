شرب هذا العصير يومياً يمنع السرطان

كتبت هابر 7 أن فوائد هذه الخضار على صحة الإنسان معروفة منذ العصور القديمة. لكن اتضح أنه لا يمكنك فقط تناول وجبة خفيفة لذيذة منها، ولكن أيضًا صنع عصير.
تحدث مؤلفو الصحيفة التركية عن الخصائص غير المعروفة للفجل، وشاركوا أيضًا وصفة لصنع مشروب علاجي.
يستخدم الفجل على نطاق واسع منذ العصور القديمة، وله العديد من الفوائد الصحية لتطبيع وظائف الكلى وإزالة السموم من الجسم. من خلال تقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض، فإن هذه الخضار لها تأثير وقائي ضد أمراض الجهاز التنفسي، والتي تحدث غالبًا خلال أشهر الشتاء. إذن ما فائدة الفجل؟
الفجل مفيد جدا للصحة لأنه غني بالفيتامينات والمعادن. ليس فقط الخضار نفسه، ولكن أيضًا قمم الفجل مفيدة جدًا للصحة ويوصى باستهلاكها. تُعرف فوائد الفجل على صحة الإنسان منذ فترة طويلة، وليس اليوم فقط. استعملت هذه الخضار عبر التاريخ لآلاف السنين، وقد استخدمتها الحضارات الرومانية والمصرية القديمة في مختلف المجالات، كما توجد أدلة وثائقية.
- يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، وهي فائدة صحية كبيرة في حياتنا اليومية.
- الاستهلاك المنتظم للفجل يضمن إزالة السموم من الجسم.
- بسبب تأثيره المدر للبول، فهو يساعد على إزالة السموم من الجسم بطريقة طبيعية.
- مرة أخرى، بسبب تأثيره المدر للبول، فإنه يمنع تكوين حصوات الكلى.
- تسريع الدورة الدموية، وتطبيع عمل الجهاز القلبي الوعائي، ويقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.
- بفضل فيتامين سي في تركيبته، يقي من الأمراض مثل الأنفلونزا ونزلات البرد خلال أشهر الشتاء.
- فعال في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.
- يزيد من مقاومة الجسم لأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وخاصة خلال أشهر الشتاء.
- يفيد عصير الفجل في التخلص من البلغم والسعال المصاحب لأمراض الجهاز التنفسي.
- من خلال تحسين عمل الجهاز الهضمي، يمكن أن يساعد الفجل في القضاء على مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.
- يقلل من مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة عند النساء الحوامل.
- يمنع تكون الخلايا السرطانية. يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والثدي والبنكرياس.
- مفيد جدا للعناية بالبشرة والشعر. تم إثبات فوائد الفجل للبشرة الجافة وتساقط الشعر.