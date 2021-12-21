7 علاجات منزلية يمكن أن تخلّصكم من الكحة!

تعدّ الكحة من المشاكل الصحيّة الشائعة، خصوصاً في فصلي الخريف والشتاء مع العدوى الفيروسية والتقلّبات المزاجية. لكن الكحة يمكن أن تكون مزعجة، لذا إليكم بعض العلاجات المنزلية التي تساعدكم في القضاء على الكحة.- الغرغرة بالمياه المالحةتساعد الغرغرة بالماء الملح على تليين المخاط في الحلق، ما يساعد على تنظيف الجيوب الأنفية والتخلص من الكحة بشكل أسرع، كما تساعد في تقليل التورم والتهيج الناجم عن السعال المستمر. ويفضّل أن تكون المياه باردة.- إستنشاق البخاريعمل إستنشاق البخار على تخفيف إحتقان الأنف، ما يسهّل نفخ الأنف والتخلص من المخاط المتراكم في الحلق. كما أنه يخفّف الآلام نظراً لأنه قادر على ترطيب الحلق. يمكنكم إذاً وضع إناء على النار لغلي المياه، وبمجرد بدء الماء بإنتاج البخار، يجب وضع الوجه أمام الماء مع وضع فوطة على الرأس لحبس البخار.- تناول العسلعند تناوله، يقوم العسل بتغليف بطانة الحلق، ما يخفّف من الألم أو الحكة، وهو يؤثر بشكل أساسي على الكحة الليلية. كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الإلتهابات والبكتيريا، ما يساعد جهاز المناعة على التخلص من الكحة.- الزنجبيليتميز الزنجبيل بخصائص بيولوجية لها تأثير جيد على الجسم، كما أن طعمه الحار يحفّز إنتاج اللعاب ويمكن أن يساعد في تحسين جفاف الفم أو الحلقو وبالتالي يخفّف من الكحة.- تناول الزعترللزعتر فائدة كبيرة أيضاً في الحدّ من الكحة، لذا يمكن غلي أعواد الزعتر ومن ثمّ تصفيه الماء وشربه.- شرب الماءيساعد الماء على التخلص من الجفاف الناتج عن الكحة، ويعدّ أكثر الطرق أماناً في التخلص منها وأسهلها في الحفاظ على ترطيب الجسم، كما يساعد الماء على ترقيق المخاط، ما يسمح له بالخروج من الجسم من خلال الأنف.