صحة

هذه الفاكهة تساعدك على تخطي مشاكل الامعاء

Lebanon 24
21-12-2021 | 12:00
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أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن التين مادة غذائية تفيد في استعادة وظيفة الأمعاء.

وتشير الخبيرة، إلى ضرورة إدراج التين في النظام الغذائي من أجل استعادة عمل ووظائف الجهاز الهضمي.

ووفقا لها، يحتوي التين على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، ولها دور مكمل غذائي بيولوجي مغذ للبكتيريا التي تعيش في الأمعاء.

وتقول، "لهذه الأسباب بالذات، يجب تناول التين، وخاصة لمن يعانون من الإمساك. ولكن يجب أن نعلم أن الإفراط بتناول التين يمكن أن يسبب الإسهال وانتفاخ البطن".

وتضيف، التين مصدر مهم للفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات مجموعة B.

( نوفوستي)
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