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صحة
الكينوا تخفّف من الصداع النصفي
Lebanon 24
21-12-2021
|
23:00
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تتميّز الكينوا بكونها غنية بالبروتين والألياف والمغنيسيوم، ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يمكن أن توفر لنا الكينوا جرعة كبيرة من مضادات الأكسدة، ومن ثم، تقلل مخاطر الإصابة بحصوات المرارة، وتعزيز صحة القلب، وصحة العظام، وعمل الجهاز الهضمي، وكذلك تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم (عبر حقائق عضوية). تتوافر الكينوا في مجموعة واسعة من الألوان والأنواع، ويمكن دمجها في وجباتنا بعدة طرق - من المعكرونة إلى السلطات إلى حبوب الإفطار. كما لو أن هذه لم تكن بالفعل أسبابًا كافية لإضافة حصة من الكينوا إلى طبقك، فهناك أيضًا فائدة صحية أخرى مدهشة للكينوا ربما لم تكن تتوقعها أبدًا.
فوائد أخرى
لمن يعاني الصداع النصفي، تمثل الكينوا بشرى سارة. فقد توفر لك العناصر الغذائية الموجودة في الكينوا الراحة التي تبحث عنها. عندما يتعلق الأمر بالألم والانزعاج الناجمين عن الصداع، يمكن أن يكون الصداع النصفي هو أسوأ مسبباتها. يتميز الصداع النصفي بألم شديد وخفقان يمكن أن يستمر لفترات طويلة من الزمن، ويمكن أن يأتي أيضًا مع نوبات من الغثيان وحساسية الضوء. وفقًا لموقع Clean Eating، يمكن أن يساعد كوب واحد من الكينوا المطبوخة في الحماية من فقر الدم المرتبط بالصداع النصفي.
توفّر الكينوا العناصر الغذائية - فيتامين ب والريبوفلافين والمغنيسيوم - التي ترتبط أيضًا بتقليل مخاطر الإصابة بالصداع النصفي، لكل أكل نظيف. أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يعانون الصداع النصفي لديهم تغيّر في وظائف الأوعية الدموية الدماغية". لذلك، فإن إمداد أجسامنا بهذه المركبات الموجودة في الكينوا لتعزيز وظيفة الأوعية الدموية الدماغية، قد يوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها من أعراض الصداع النصفي.
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