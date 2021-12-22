نصائح عملية لحماية عينيك في أي عمر

هل تشعر بأنك يجب أن تحرك جريدتك مسافة ست بوصات من عينيك لقراءتها؟ تتسلل إليك مشكلات الرؤية مع تقدمك في العمر. لكن العادات الجيدة - التي لا تختلف عن تلك التي تتبعتها بالفعل لحماية قلبك وعظامك ودماغك - يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة عينيك. جرب هذه النصائح البسيطة التي يوردها موقع "هيلث" لحماية رؤيتك الآن ولسنوات قادمة.تحتاج إلى درء أشعة الشمس فوق البنفسجية في كل عمر. هذا لأن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب أمراض العيون، وزيادة قصر النظر، وسرطان الجلد حول العين، كما تقول أليس ليون، مديرة خدمة الشبكية في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فينبرغ. ارتدِ نظارات شمسية في أي وقت تكون فيه بالخارج أو تقود سيارتك (احتفظ بزوج احتياطي في سيارتك)، حتى لو كانت السماء ملبدة بالغيوم - يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تلحق الضرر عندما يكون الجو غائمًا أيضًا.وفقًا لجمعية البصريات الأميركية، فإن قضاء ساعات أمام الكمبيوتر يمكن أن يسبب تعبًا وألمًا وجفافًا في العين - وربما صداعًا في العين. تجنب هذه المشكلات عن طريق وضع شاشتك بعيدًا عن عينيك قدر الإمكان، ولكن ليس بعيدًا بحيث تضطر إلى التحديق. انظر بعيدًا عن الشاشة بشكل دوري لإراحة عينيك وتغيير التركيز، وجرب مصباحاً أرضياً منخفض الجهد بدلاً من الأضواء الساطعة العلوية. قد يساعدك أيضًا مرشح الشاشة المضاد للوهج.تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في الحفاظ على وزن صحي والوقاية من مرض السكري، وهو سبب رئيسي لضعف البصر الذي قد يؤدي إلى العمى. يقول سكوت غرينشتاين، طبيب عيون في مستوصف ماساتشوستس للعيون والأذن ومدرب طب العيون في كلية الطب بجامعة هارفارد: «يقوم الأطباء بتشخيص الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر بمرض السكري بأعداد شبه وبائية». للبقاء خارج هذا التصنيف، احصل على ما لا يقل عن نصف ساعة من التمارين الهوائية ثلاث مرات في الأسبوع وقلل من تناول الأطعمة السكرية.توصي الأكاديمية الأميركية لطب العيون بإجراء فحص أساسي لأمراض العيون في سن الأربعين للكشف عن العلامات المبكرة لمشكلات الرؤية مثل إعتام عدسة العين، الذي يمنع الضوء من الوصول إلى الشبكية؛ والضمور البقعي المرتبط بالعمر. تابع فحوصات العين السنوية ما لم يوص طبيبك بفحوصات أكثر تكرارًا.تحتوي الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب واللفت على مضادات الأكسدة. احصل على الكثير من هذه الخضار، جنبًا إلى جنب مع الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات E و C، وبيتا كاروتين، والزنك، وكلها ثبت أنها تقلل من خطر فقدان البصر. قد تساعدك أوميغا 3 في الأسماك مثل السلمون أو التونة أيضًا، وفقًا لمراجعة حديثة للدراسات.أيضًا، ما سمعته دائمًا عن أن الجزر مفيد لعينيك هو، في الواقع، صحيح. وجدت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي تناولن أكثر من وجبتين في الأسبوع قل خطر الإصابة بالغلوكوما لديهن بنسبة 64 في المئة. بالإضافة إلى أن المستويات العالية من بيتا كاروتين في الجزر تساعد في الحفاظ على الرؤية الليلية.