عادات غذائية تحافظ على رشاقتك بعد الأربعين

في بعض الأحيان، حتى بعد تغيير نظامك الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام، قد لا ترى دائماً النتائج التي كنت تأملها. يمكن أن يكون هذا هو الحال بشكل خاص إذا كنت تبحث عن الحصول على مزيد من التناغم والرشاقة بعد سن الأربعين.يمكن أن يصبح الحصول على دهون أكثر صعوبة مع تقدمك في العمر لأن جسمك يمر بتغييرات قد تؤثر على روتينك الصحي اليومي. لحسن الحظ، هناك تغييرات صغيرة يمكنك إجراؤها على عاداتك الغذائية واللياقة البدنية يمكن أن تساعدك في الحصول على النتائج التي تريدها. فيما يلي بعض عادات الأكل السهلة لجسم أكثر رشاقة، بحسب موقع eatthis.1 ــ تناول البروتينيُعد فقدان الوزن وبناء العضلات أمراً أساسياً لمرونة الجسم، وإحدى الطرق التي يمكنك من خلالها تحقيق ذلك هي التأكد من أن لديك ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي.تميل كتلة العضلات إلى الانخفاض مع تقدمنا في العمر»، كما تقول خبير الشيخوخة الصحية واختصاصية التغذية المسجلة آبي سوير. أظهر الباحثون أننا معرضون لخسارة ما يصل إلى %8 من كتلة عضلاتنا كل عقد، بدءاً من الأربعينيات من العمر، وهذه الوتيرة تتسارع بعد سن السبعين. هذا مهم ليس فقط لصحتنا العامة وعملنا، ولكن أيضاً على وجه التحديد لأهدافنا لفقدان الوزن والجسم النحيل. لذا لمحاربة فقدان العضلات هذا، تقترح سوير "دمج بروتين عالي الجودة في نظامك الغذائي".2 ــ دعم المناعةمن المهم أيضاً مع تقدمك في السن التأكد من حصولك على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن في نظامك الغذائي، والتي لن تدعم فقط نظام المناعة لديك وتساعدك على عيش حياة أكثر صحة، ولكنها يمكن أن تمنحك الطاقة والحيوية لممارسة الرياضة وإنجاز الجسم الرشيق الذي تريده."تأكد من الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين C ،D ،B12، والزنك، من خلال الأطعمة مثل البرتقال، والخضروات الورقية، والفلفل، والفراولة، والسلمون، والتونة، واللبن الزبادي، والحليب"، كما تقول سوير.3 ــ خطة الوجباتتحضير وجبة خفيفة صحية مع قطع الجزر والكرفس والبيض المسلوق والتفاح والعنب واللوز وكعك الأرز.تقول سوير: "إن ازدحام مواعيدنا وانشغالاتنا يجعل من الصعب الحصول على وجبات صحية ووجبات خفيفة، لذا حاول الاحتفاظ بالخيارات الصحية في متناول اليد لتجنب اختيار الوجبات السريعة أو الخيارات الغنية بالدهون أو السعرات الحرارية".4 ــ الصوم المتقطعيمكن أن يكون الصيام المتقطع أداة مفيدة لمن تزيد أعمارهم على 40 عاماً لفقدان الوزن والعيش بأسلوب حياة صحي.يقول أحد الاختصاصيين بحسب موقع eatthis: "يُعزى فقدان الوزن إلى انخفاض مقدار الطعام، بينما الفوائد المناعية الأخرى ناتجة عن عمليات خلوية محددة، حيث تتم إزالة الخلايا التالفة بسهولة أكبر من الجسم خلال هذا الوقت، إذ إن الجهاز الهضمي يتمكن من التركيز على هذه العملية وحدها، وتتم إعادة ضبط جهاز المناعة بشكل أساسي".على الرغم من أن الصيام قد يكون أسلوباً مفيداً للبعض، فمن المهم التحدّث مع اختصاصي طبي قبل البدء للتأكد من أنه مناسب لجسمك وأسلوب حياتك.