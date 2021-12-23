طرق لزيادة شرب الماء.. تعرّف إليها

هل تعلم أن أكثر من %30 من الأشخاص يعانون من درجة متوسطة من الجفاف من دون أن يعرفوا ذلك؟ ومن الوارد أن تكون من بين هؤلاء إن كنت لا تتذكر آخر مرة شربت فيها كأس ماء. لذا، استعد لتذكر شرب الماء والإكثار من شربه، ولا تعتقد أن الفوائد الصحية التي ستعود عليك من وراء ذلك قليلة، بل كبيرة جداً. وقد أصبحت هناك العديد من المبادرات الصحية في الولايات المتحدة تشجع على رفع مستوى الصحة بين العامة من خلال التوعية بضرورة شرب كأس ماء إضافي كل يوم. ورغم سهولة الأخذ بهذه النصيحة فإن الكثيرين ينسون أن يشربوا ليترين من الماء على الأقل يومياً. وفي ما يلي عدد من الطرق التي تساهم في زيادة كمية الماء التي تشربها:1- أضف إليه نكهة:الكثير لا يحب شرب الماء لأنه بلا طعم. لذا، فقد تتشجع على شربه لو أضفت له نكهة طبيعية مثل عصير الليمون أو البرتقال أو حبات من الريحان أو النعناع، فذلك كفيل بتغيير طعمه.2- تناول طعاماً حاراً:أضف الفلفل والبهارات الحريقة إلى طعامك حتى تحتاج إلى شرب الماء لتخفف من حرارتها. وتذكر أن تناول البهارات الحريقة يقرن مع زيادة قوة مناعتك وتنشيط العمليات الحيوية.3- استخدم هاتفك:فهناك عدة تطبيقات يمكن تنزيلها على الهواتف الذكية لهذا الغرض. وجرب تنزيل برنامج مثل Waterlogged ليساعدك على تذكر شرب الماء. وان كنت تستخدم هاتفاً لا يسمح بتنزيل تطبيقات الاب ستور، فيمكن ضبط منبه الهاتف حتى ينبهك كل ساعتين لذلك.4- استخدم فلتراً جيداً:اشترِ فلتراً ذا جودة مرتفعة يعمل على إزالة الشوائب من الماء، حتى تثق وتتشجع على شربه. فلا شيء اكثر تثبيطاً من شرب كأس ماء به ترسبات سوداء أو رائحة غريبة. ولا تتردد في تجديد الفلتر كل فترة.5- احتفظ به قريباً منك:لنكن واقعيين، إن كنت تعمل طول النهار في مكتب أو تتنقل وسط زحمة السيارات، فلن يكون شرب الماء من أولوياتك. وكوسيلة لحل هذه المسألة ننصحك بوضع قنينة كبيرة بالماء في سيارتك وأخرى في مكان عملك، أو حمل قنينة ماء صغيرة في حقيبتك دائماً. وفي هذه الحالة لن يكون لديك عذر لعدم شرب الماء في كل مرة تشعر بالعطش.6- كن جاهزاً في النادي:من المهم أن تشتري زجاجة ماء خاصة أو أن تحتفظ بقنينة ماء معك طوال الوقت وأنت في النادي. فشرب الماء بعد كل تمرين وكل تعرق أمر مهم جداً لتفادي الجفاف.7- فكر بمحفظتك:تعهد لنفسك بأن تطلب الماء في المطاعم، وللتوفير، اطلب من الجرسون إحضار ماء فلتر عادي وليس قنينة ماء. ولا تخجل، فالكثيرون يقومون بذلك.8- تناول أغذية غنية بالماء:من الممكن أن تزيد رطوبة جسمك من خلال تناول أغذية غنية بالماء، مثل الخيار والبطيخ والشوربة.9- تعامل معه كمقبلات:بحسب دراسة حديثة فإن شرب قنينة ماء صغيرة (150 أو 200 ملليلتر) قبل تناول الوجبات يساهم في تخفيض الوزن. وتذكر أن شرب الماء قبل الوجبة سيساعدك على تناول طعام أقل، وسيشجعك على تناوله كمقبلات.