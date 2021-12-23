حَب الشباب.. الأسباب والعلاج

حب الشباب مشكلة جلدية شائعة بين كثير من الناس. وتمثل مصدر إزعاج بغض النظر عن مكان حدوثها على سطح الجسم، ولكن البثور حول الفم يمكن أن تكون محبطة بشكل خاص. يصعب اخفاء هذه الحبوب، ويمكن أن تجعل أنشطة مثل التحدث أو تناول الطعام أمراً مؤلماً. فلماذا تظهر هذه الحبوب أحيانًا في هذا المكان غير الملائم؟ موقع هيلث دايجست يلقي الضوء على أسباب حب الشباب في المقام الأول.ـ يحدث حب الشباب عندما تنسد المسامات بالزيت وبخلايا الجلد الميتة. هذا يمكن أن يجعل المسامات تلتهب، مسببة نتوءًا أحمر أو أبيض. يمكن أن يظهر حب الشباب في جميع أنحاء الجسم، ولكنه يظهر بشكل أكثر شيوعًا على الوجه، لأن الجلد ينتج الكثير من الدهون في هذه المنطقة.ـ غالبًا ما تكون البثور التي تظهر بالقرب من الفم نتيجة للتهيج المتكرر في المنطقة، والذي يزيد احتمال انسداد المسامات الموجودة هناك. تتضمن بعض الأسباب الشائعة لحب الشباب حول فمك الحلاقة بشكل غير مناسب، ووضع مرطب الشفاه، واستخدام الموبايل بكثرة. يمكن أيضًا أن تسبب أحزمة الذقن في الخوذة والآلات الموسيقية التي توضع بالقرب من الفم ظهور حب الشباب. وقد تلعب الهرمونات والجينات دورًا في ظهورها أيضاً.العلاج1ـ الحبوب التي تحدث حول فمك هي أنواع الحبوب نفسها التي تحدث في أي مكان آخر على وجهك، لذا يمكن علاجها بالطريقة نفسها. والتطهير والتقشير المنتظم لبشرتك يمنع انسداد المسامات.2ـ ابحث عن المنظفات التي تحتوي على مكونات مقاومة لحب الشباب مثل البنزويل بيروكسايد وحمض الساليسيليك، للحصول على قوة إضافية لمكافحة هذه الحبوب. ويجب على المرأة إزالة مكياجها ليلًا والتفكير في التقشير الكيميائي العرضي للحفاظ على نظافة المسامات.3ـ ربما تكون أفضل طريقة لاستهداف حب الشباب حول فمك، خاصة إذا تكرر ظهورها، هي زيارة طبيب الأمراض الجلدية الذي لديه المعرفة والأدوات التي تساعد على تحديد السبب الدقيق لظهور هذه الشوائب وإيجاد الحل الأفضل.4- تفتح زيارة الطبيب أيضًا الباب أمام الأدوية القوية التي تُصرف بوصفة طبية، والتي قد تكون أفضل طريقة لإجراء التحسينات في بشرتك. يمكن أن تكون معالجة حب الشباب عملية مضنية، ولكن العمل مع متخصص يجعل الأمر أسهل بكثير.