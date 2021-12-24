ما مخاطر قلّة النوم؟

يمكن أن تضعف قلة النوم قدرة جسمك على مقاومة المرض، حيث تتسبب في ضعف جهاز المناعة لديك.عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يتسبب في حدوث الكثير من المشاكل الصحية، مثل الشعور الدائم بالتعب والإرهاق، والتوتر الشديد، وزيادة الوزن، وقد يتضاعف الأمر إلى سهولة إصابتك بمشاكل صحية أخرى كبيرة مثل أمراض السكري والسرطان وغيرها.ونستعرض في السطور التالية مجموعة من المخاطر الصحية التي تحدث للإنسان عندما لا يحصل على قسط كافٍ من النوم، بحسب "Health Line".قلة النوم يمكن أن تضعف قدرة جسمك على مقاومة المرض، حيث تتسبب في ضعف جهاز المناعة لديك، ما يعرضك للكثير من المشاكل الصحية، وقد اكتشف الباحثون علاقة متبادلة بين النوم وجهاز المناعة، ولذلك دائما ما ينصح الأطباء بضرورة النوم والحصول على الراحة عند الإصابة بالأمراض الشائعة المختلفة كالبرد والإنفلونزا، من أجل الشفاء سريعا.وتبين أن فترات النوم القصيرة (أقل من 5 ساعات في الليلة) وفترات النوم الطويلة (9 ساعات أو أكثر) لها تأثير سلبي على صحة القلب، وفقا لتحليل نشر في مجلة القلب الأوروبية، وأوضحت الدراسات أن فرص إصابتك بأمراض القلب التاجية أو السكتة الدماغية تزداد بشكل كبير مع قلة النوم، فضلا عن مشاكل ارتفاع ضغط الدم التي ترتبط بسرعة ضربات القلب، ومن الممكن أن تتسبب ليلة واحدة لم تحصل فيها على قسط كافٍ من النوم في مشاكل بقدراتك على التركيز والتذكر.وفي دراسة نشرتها "Experimental Brain Research"، تم تكليف مجموعة من 18 رجلا بمهمة لإكمالها، تم الانتهاء من المهمة الأولى بعد نوم ليلة كاملة، بينما اكتملت المهمة التالية بعد تخطي ليلة من النوم، وكانت النتيجة أنه ساءت وظائف الدماغ في تلك الليلة، بما في ذلك القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكلات.وفحصت دراسة العلاقة بين النوم والوزن لدى 21469 بالغا فوق سن الـ20، وكان الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات كل ليلة على مدار الدراسة، التي استمرت 3 سنوات، أكثر عرضة لزيادة الوزن وبالتالي الإصابة بالسمنة، بينما أولئك الذين ناموا ما بين 7 و8 ساعات كان حالهم أفضل على الميزان، وهذا يعني أن زيادة الوزن ترتبط ارتباطا وثيقا بحالات قلة النوم، كما أن السهر لساعات طويلة يجعلك أكثر عرضة لتناول كميات كبيرة من الطعام ليلا.ولا يقتصر الأمر على صحتك بشكل مباشر، بل قد ينعكس على مظهرك الخارجي كذلك، فقلة النوم تجعل وجهك يبدو شاحباً، وبشرتك جافة، ففي إحدى الدراسات، تم تقييم مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما، بناء على عادات نومهم وحالة بشرتهم، وأظهرت النتائج أن أولئك الذين يعانون قلة النوم لديهم خطوط أكثر دقة وتجاعيد ولون غير متساوٍ للجلد ورخاوة ملحوظة في الجلد، على عكس الذين ينامون جيدا، حيث تصبح وجوههم مشرقة وبشرتهم نضرة.