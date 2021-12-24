13
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
أفران "الميكرويف" قد تشكل خطرا على صحتنا
Lebanon 24
24-12-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق خبيرا التغذية الروسيان يلينا موتوفا وبافل تيريخوف، على ما ينشر ويقال عن خطورة تسخين الطعام في أفران الميكروويف.
ويشير الخبيران، إلى أن آراء الخبراء الذين أجروا دراسات عن أضرار أفران الميكروويف متناقضة.
ويقول الخبير تيريخوف، "فبعضهم يقول إن الطعام يفقد قيمته الغذائية وتقل فيه كمية الفيتامينات وخصائصه المفيدة. وإن بعض المواد الغذائية تصبح سامة بعد تسخينها في فرن الميكروويف، ولن يتمكن الجهاز الهضمي من امتصاصها. والبعض الآخر يشير إلى عكس ذلك تماما، ويقولون تصبح الأطعمة بعد تسخينها في فرن الميكروويف سهلة الهضم والامتصاص، دون الحاجة لاستخدام الزيت، وخلال وقت قصير".
ووفقا له، يستخدم شخصيا أواني زجاجية مقاومة للحرارة لتسخين الأطعمة في فرن الميكروويف. ويشير إلى أن أي معالجة للمواد الغذائية يغير بنية الألياف الغذائية فيها حتى في حالة سلقها.
ويقول، "إذا درسنا الأمر بتعمق، فسنرى أن طرق الطهي المعتادة تلحق الضرر بالأطعمة أيضا".
ووفقا للخبيرة يلينا موتوفا، إن التأثير الوحيد لأفران الميكروويف في الطعام هو تسخينه، "الذي لا يختلف عن أي تأثير آخر، مثل القلي أو الشوي.
وتضيف، "إشعاع الميكروويف، ليس إشعاعا مؤينا. أي أنه لا يخرج الإلكترونات من الذرات ولا يحطم نوى العناصر. وتؤثر الموجات القصيرة (الميكروويف) في أجسامنا تماما كتأثيرها في الطعام، حيث أن الماء الموجود في الانسجة يسخن تحت تأثيرها. وقد صممت أفران الميكروويف بحيث لا تسمح بتسرب هذه الموجات من الفرن، على الرغم من أنها تخمد بسرعة في الجو".
( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
معلومة جديدة عن الدولار المسحوب من المصارف.. هذا ما يجب معرفته
Lebanon 24
معلومة جديدة عن الدولار المسحوب من المصارف.. هذا ما يجب معرفته
07:29 | 2021-12-24
24/12/2021 07:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة لا تخطر على البال في لبنان.. هذا ما فعله سارقون
Lebanon 24
سرقة لا تخطر على البال في لبنان.. هذا ما فعله سارقون
13:50 | 2021-12-24
24/12/2021 01:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"متسولة انطلياس"... هذه قصتها الكاملة
Lebanon 24
"متسولة انطلياس"... هذه قصتها الكاملة
06:40 | 2021-12-24
24/12/2021 06:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التبغ" قد يصنع المعجزات ضدّ "كورونا".. ما كشفه العلماء مُذهل
Lebanon 24
"التبغ" قد يصنع المعجزات ضدّ "كورونا".. ما كشفه العلماء مُذهل
16:00 | 2021-12-24
24/12/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم
09:45 | 2021-12-24
24/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2021-12-25
فوائد صحية مهمة من وراء منح الهدايا... ما هي؟
23:37 | 2021-12-24
"أوميكرون" يربك بروتوكولات علاج "كوفيد ـ 19"
23:00 | 2021-12-24
شاي النعناع يحرق دهون البطن
12:00 | 2021-12-24
الصداع والبرد... ما العلاقة بينهما؟
10:00 | 2021-12-24
التقدم في السن... اليكم بعض المعلومات الصحية
08:00 | 2021-12-24
ما مخاطر قلّة النوم؟
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
25/12/2021 09:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
25/12/2021 09:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
25/12/2021 09:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact