فوائد صحية مهمة من وراء منح الهدايا... ما هي؟



وجد العلماء معدو الدراسة أن إعطاء الهدايا يتسبب في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى المانحين، كما أنه يحافظ على الشرايين المغذية للقلب في حالة جيدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشير نتائج البحث المنشور في مجلة "Psychophysiology" التي توصل إليها علماء النفس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن تقديم هدايا عيد الميلاد (الكريسماس) للأصدقاء والعائلة قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. كشفت دراسة جديدة عن فوائد صحية مهمة يتلقاها من يمنحون الهدايا.‏وجد العلماء معدو الدراسة أن إعطاء الهدايا يتسبب في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى المانحين، كما أنه يحافظ على الشرايين المغذية للقلب في حالة جيدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وتشير نتائج البحث المنشور في مجلة "Psychophysiology" التي توصل إليها علماء النفس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن تقديم هدايا عيد الميلاد (الكريسماس) للأصدقاء والعائلة قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقام العلماء بتجنيد 90 طالبًا جامعيًّا، وقاموا بتعريضهم في البداية لموقف مرهق، وهو إخبارهم أن أمامهم دقائق معدودة للتحضير لخطاب كان عليهم إلقاءه أمام الجمهور، وأثناء تنفيذهم للمهمة قام العلماء بقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم لدى الطلبة.