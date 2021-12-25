11
o
بيروت
10
o
طرابلس
7
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
0
o
زحلة
5
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
فوائد صحية مهمة من وراء منح الهدايا... ما هي؟
Lebanon 24
25-12-2021
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة جديدة عن فوائد صحية مهمة يتلقاها من يمنحون الهدايا.
وجد العلماء معدو الدراسة أن إعطاء الهدايا يتسبب في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى المانحين، كما أنه يحافظ على الشرايين المغذية للقلب في حالة جيدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتشير نتائج البحث المنشور في مجلة "Psychophysiology" التي توصل إليها علماء النفس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن تقديم هدايا عيد الميلاد (الكريسماس) للأصدقاء والعائلة قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وقام العلماء بتجنيد 90 طالبًا جامعيًّا، وقاموا بتعريضهم في البداية لموقف مرهق، وهو إخبارهم أن أمامهم دقائق معدودة للتحضير لخطاب كان عليهم إلقاءه أمام الجمهور، وأثناء تنفيذهم للمهمة قام العلماء بقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم لدى الطلبة.
وبعد تلك الخطوة مباشرة، قيل لنصف الطلاب المشاركين في الدراسة إنه بإمكانهم اختيار بطاقة هدايا وإرسالها إلى أي شخص يريدونه، بالإضافة إلى رسالة بريد إلكتروني توضح سبب اختيارهم لمتلقوها.
وكشفت النتائج أن معدل ضربات القلب وضغط الدم انخفض بشكل ملحوظ عندما سُمح للطلاب المرهقين بإرسال هدية إلى أحد أفراد عائلاتهم.
وفي تقرير عن نتائج الدراسة، قال الباحثون إن "السلوك الاجتماعي - أو الوهج الدافئ للعطاء - يمكن أن يكون له فوائد عديدة، فبالإضافة إلى تقليل معدل ضربات القلب وضغط الدم، فإنه يقلل من معدلات الاكتئاب والتوتر".
لكن في المقابل، كشفت نفس الدراسة أن ذلك التأثير الإيجابي الصحي القوي لا يشعر به متلقي الهدية نفسه.
تابع
الأكثر قراءة
5 ابراج تفي بوعودها دائماً...هل انت من بينهم؟
Lebanon 24
5 ابراج تفي بوعودها دائماً...هل انت من بينهم؟
01:00 | 2021-12-25
25/12/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو طلال" يُدير شبكة دعارة قرب بيروت.. تفاصيلٌ تكشف القصّة والمتورطين
Lebanon 24
"أبو طلال" يُدير شبكة دعارة قرب بيروت.. تفاصيلٌ تكشف القصّة والمتورطين
02:30 | 2021-12-25
25/12/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حظوط مالية كبيرة في هذه الاشهر.. اليكم توقعات ماغي فرح لهذا البرج في 2022
Lebanon 24
حظوط مالية كبيرة في هذه الاشهر.. اليكم توقعات ماغي فرح لهذا البرج في 2022
08:00 | 2021-12-25
25/12/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "صحن الفول" تخطّى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
Lebanon 24
سعر "صحن الفول" تخطّى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
03:44 | 2021-12-25
25/12/2021 03:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار في المصارف.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار في المصارف.. هذا ما يحصل
11:36 | 2021-12-25
25/12/2021 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2021-12-25
نصائح بسيطة تبقي الشيخوخة بعيدة عنك
14:00 | 2021-12-25
الكشف عن الخطر الرئيسي للحوم الحمراء
11:00 | 2021-12-25
خلايا جذعية من الأسنان يمكنها علاج الاكتئاب!
08:00 | 2021-12-25
علامة منذرة لنقص فيتامين B12 في الساقين يمكن أن تحدث "فقط في الليل"
05:00 | 2021-12-25
هشاشة العظام.. الأسباب وطرق الوقاية
23:37 | 2021-12-24
"أوميكرون" يربك بروتوكولات علاج "كوفيد ـ 19"
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
26/12/2021 06:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
26/12/2021 06:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
26/12/2021 06:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact