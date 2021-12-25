صحة

فوائد صحية مهمة من وراء منح الهدايا... ما هي؟

Lebanon 24
25-12-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-900481-637759847706302464.jpg
Doc-P-900481-637759847706302464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة جديدة عن فوائد صحية مهمة يتلقاها من يمنحون الهدايا.‏
وجد العلماء معدو الدراسة أن إعطاء الهدايا يتسبب في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى المانحين، كما أنه يحافظ على الشرايين المغذية للقلب في حالة جيدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتشير نتائج البحث المنشور في مجلة "Psychophysiology" التي توصل إليها علماء النفس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن تقديم هدايا عيد الميلاد (الكريسماس) للأصدقاء والعائلة قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
 
وقام العلماء بتجنيد 90 طالبًا جامعيًّا، وقاموا بتعريضهم في البداية لموقف مرهق، وهو إخبارهم أن أمامهم دقائق معدودة للتحضير لخطاب كان عليهم إلقاءه أمام الجمهور، وأثناء تنفيذهم للمهمة قام العلماء بقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم لدى الطلبة.
 
وبعد تلك الخطوة مباشرة، قيل لنصف الطلاب المشاركين في الدراسة إنه بإمكانهم اختيار بطاقة هدايا وإرسالها إلى أي شخص يريدونه، بالإضافة إلى رسالة بريد إلكتروني توضح سبب اختيارهم لمتلقوها.
وكشفت النتائج أن معدل ضربات القلب وضغط الدم انخفض بشكل ملحوظ عندما سُمح للطلاب المرهقين بإرسال هدية إلى أحد أفراد عائلاتهم.
وفي تقرير عن نتائج الدراسة، قال الباحثون إن "السلوك الاجتماعي - أو الوهج الدافئ للعطاء - يمكن أن يكون له فوائد عديدة، فبالإضافة إلى تقليل معدل ضربات القلب وضغط الدم، فإنه يقلل من معدلات الاكتئاب والتوتر".
لكن في المقابل، كشفت نفس الدراسة أن ذلك التأثير الإيجابي الصحي القوي لا يشعر به متلقي الهدية نفسه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-12-25
14:00 | 2021-12-25
11:00 | 2021-12-25
08:00 | 2021-12-25
05:00 | 2021-12-25
23:37 | 2021-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website