صحة

الكشف عن الخطر الرئيسي للحوم الحمراء

Lebanon 24
25-12-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-900615-637760319989890837.jpg
Doc-P-900615-637760319989890837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجد العلماء أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد عند تناول اللحوم الحمراء. فعندما يتم هضمها، تتشكل مادة تحفز تكوين لويحات الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية.
ونظر الباحثون في بيانات من 3000 مريض يتبعون أنظمة غذائية متنوعة. تناول البعض اللحوم الحمراء بانتظام، وتناولت المجموعة الثانية هذا المنتج كثيرا، وامتنعت المجموعة الثالثة تمامًا عن تناول اللحوم. تمت دراسة اختبارات الدم والميكروفلورا للمجموعات.
يشير المؤلفون في Nature Microbiology: "حددت نتائجنا مجموعة من الجينات الميكروبية التي تعتبر بالغة الأهمية لتحويل الكارنيتين في النظام الغذائي لمركب ثلاثي
بشكل عام، بالنسبة للعلماء الأمريكيين أثناء الدراسة ، فإن العلاقة بين مركب ثلاثي ميثيل أمين، واستهلاك اللحوم الحمراء ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية غير واضحة.
واستنتج العلماء أن الخطر الرئيسي يكمن في البكتيريا التي تعالج اللحوم الحمراء "Emergencia timonensis"، والتي تكون غائبة عمليًا في أمعاء النباتيين، وهي تلعب دورا كبيرا في تكوين ثلاثي ميثيل أمينن الذي يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2021-12-26
05:00 | 2021-12-26
02:00 | 2021-12-26
23:38 | 2021-12-25
16:00 | 2021-12-25
11:00 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website