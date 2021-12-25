17
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
كم تبلغ نسبة الحالات الخطيرة بسبب متحور"أوميكرون"؟
Lebanon 24
25-12-2021
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراستين أجريتا حديثا في إنجلترا واسكتلندا، عن نسبة الحالات الخطيرة الناتجة عن الإصابة بـ"أوميكرون"، حيث قام العلماء بتقييم شدة مسار فيروس كورونا ونسبة حالات الإصابة بمتحور "أميكرون"، التي تستوجب نقلها إلى المستشفى.
وأظهرت بيانات الرصد، التي تم نشرها على مواقع الويب الخاصة في كل من إمبريال كوليدج لندن وجامعة إدنبرة، أن خطر دخول المستشفى بسبب متحور "أوميكرون" أقل بشكل عام من خطر "دلتا".
ويستند تقرير إمبريال كوليدج لندن، الذي يقيّم مخاطر الاستشفاء من إنجلترا، إلى تحليل جميع الحالات المؤكدة بواسطة تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بين 1-14 كانون الأول 2021، واستنادا إلى البيانات الجينية أو SGTF (S- gene)، فقد تم تحديد فقط 56 ألف حالة إصابة بـ "أوميكرون" مقابل 269 ألف حالة إصابة بـ"دلتا".
وفقا لتقديرات المؤلفين، فإن خطر أي زيارة للأطباء عند الإصابة بسلالة أوميكرون، مقارنةً بالمتغيرات الأولية لفيروس كورونا، أقل بنسبة 15-20 في المئة، وخطر الاستشفاء أقل بنسبة 40-50 في المئة. في دراسة اسكتلندية، كان الرقم الأخير أعلى بنسبة 50-60 في المئة.
بعد أن أجرى العلماء تعديلا وقسموا جميع الحالات إلى مجموعتين: أولئك الذين أصيبوا في البداية أو لم يتلقوا التطعيم وأولئك الذين أصيبوا بالفيروس أو تلقوا التطعيم، كان الحد من المخاطر للمجموعة الأولى 0-30 في المئة، وبالنسبة للمجموعة الثانية 55- 70 في المئة. بالنسبة للمجموعة الثانية أيضًا، لاحظ الباحثون انخفاضا في متوسط مدة الإقامة في المستشفى وفي شدة الأعراض.
من هذا، استنتج المؤلفون أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين على الأقل من اللقاح محميون إلى حد كبير من المسار الحاد لكورونا، حتى لو كانوا مصابين بسلالة أوميكرون.
في الوقت نفسه، يحذرون من الاستنتاجات المتسرعة بأن "أوميكرون" هو عدوى خفيفة، ويشيرون إلى الوضع في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، حيث توجد نسبة كبيرة من بين المصابين بهذه السلالة، ممن أصيبوا سابقا بالمرض.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن الدولار في المصارف.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار في المصارف.. هذا ما يحصل
11:36 | 2021-12-25
25/12/2021 11:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "سندويش الطاووق" في لبنان يحلّق عالياً.. الثمن غير متوقع
Lebanon 24
سعر "سندويش الطاووق" في لبنان يحلّق عالياً.. الثمن غير متوقع
13:02 | 2021-12-25
25/12/2021 01:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير السعودي في لبنان يغرّد عن "حزب الله".. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
السفير السعودي في لبنان يغرّد عن "حزب الله".. هذا ما أعلنه
12:20 | 2021-12-25
25/12/2021 12:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رقمٌ هائل.. إليكم عدد إصابات "أوميكرون" في لبنان
Lebanon 24
رقمٌ هائل.. إليكم عدد إصابات "أوميكرون" في لبنان
11:07 | 2021-12-25
25/12/2021 11:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج ستشتري منزلاً جديداً في 2022.. من هي؟
Lebanon 24
5 أبراج ستشتري منزلاً جديداً في 2022.. من هي؟
02:00 | 2021-12-26
26/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2021-12-26
بـ30 ثانية فقط... حيلة ذكية تثنيك عن تناول طعام غير صحي
05:00 | 2021-12-26
هل فعلاً إقتربت نهاية كورونا؟
02:00 | 2021-12-26
هل تطعمت بجرعة ثالثة من "أسترازينيكا"؟ إليك هذا الخبر السار
16:00 | 2021-12-25
نصائح بسيطة تبقي الشيخوخة بعيدة عنك
14:00 | 2021-12-25
الكشف عن الخطر الرئيسي للحوم الحمراء
11:00 | 2021-12-25
خلايا جذعية من الأسنان يمكنها علاج الاكتئاب!
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
26/12/2021 16:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
26/12/2021 16:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
26/12/2021 16:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact