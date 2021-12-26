لصحة أفضل بالشتاء... اتبع هذه النصائح

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صحة
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Lebanon 24
26-12-2021
|
14:00
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خلال فصل الشتاء، نحرص على تناول المشروبات الساخنة التي تشعرنا بالدفء، إلا أن احتواء الكثير من تلك المشروبات على الكافيين قد يؤثر على جودة النوم لدينا.
لذا يجب التركيز على المشروبات الخالية من الكافيين للحفاظ على الدفء وصحة العظام ومكافحة نزلات البرد والحمى.
وعلى ذمة موقع "أونلي ماي هيلث" "Onlymyhealth"، فإن تناول مشروب الحليب مضافًا إليه بعض التوابل قد يكون مفيدًا في الشتاء للحصول على الدفء اللازم وإصلاح كل هذه المشكلات الصحية الشائعة مع الطقس البارد.
ولعل أفضل تلك المشروبات تناول الحليب مع إضافة بعض الزنجبيل والقرفة.
فكوب الحليب الدافئ مفيد جدا للصحة، لكن إضافة التوابل والأعشاب إليه يمكن أن تحسن الحاصل الصحي للحليب، فكل من القرفة والزنجبيل مليئة بالعناصر المفيدة للصحة من مضادات الأكسدة والمعادن، وهي مفيدة لمكافحة الحساسية الموسمية والبرد والاحتقان والتهاب الحلق وسوء الهضم، كما أنها مفيدة جدا لصحة القلب وتساعد في إنقاص الوزن، كما أن لها تأثيرًا مضادًا للالتهابات.
وعلاوة على ذلك، فإن القرفة لها تأثير دافئ على الجسم، مما يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي ولها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، كما أنها تساعد في علاج انسداد الشرايين وتساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها تساعد في تعزيز التغذية العامة وتعزيز المناعة وتحسين عملية التمثيل الغذائي بشكل عام.
أما عن طريقة إعداد حليب الزنجبيل والقرفة، فيمكن تحضيره بإضافة كوب واحد من الحليب إلى ملعقتين من الزنجبيل المبشور، ونضيف إلى الخليط رشة من القرفة، يُصفى الحليب ويُضاف إليه القليل من العسل للتحلية، ويتم تناوله ساخنا للاستمتاع بكل فوائده.
(العربية)
المصدر: العربية نت
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