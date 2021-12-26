13
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
"حبوب" تمنحك شعرا أكثر كثافة وبشرة أكثر نعومة
Lebanon 24
26-12-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتناول الناس عادة عددا محدودا من الحبوب، خاصة تلك الشهيرة، مثل الكينوا والشوفان والأرز، لكن أغلبهم لا يعرف أنواع الحبوب الأخرى، التي تتميز بفوائدها الصحية الكثيرة.
من بين الحبوب النادرة، الفونيو، التي تزرع في غرب إفريقيا منذ أكثر من 5000 عام. هذه الحبوب تعد الغذاء الأساسي لحوالى 4 ملايين شخص، لأنها تنمو بسرعة وتعيش، حتى خلال فترة الجفاف.
وقال موقع "فيرست فور وومن" إن الفونيو يمكن استخدامها في العصيدة أو في الكسكس أو في الخبز، مضيفا أنها تقدم "نكهة لذيذة وإضافات صحية كثيرة".
ونقل المصدر عن جيري بيلي، أخصائي التغذية، قوله إن الفونيو بديل رائع للكربوهيدرات البسيطة مثل الأرز الأبيض. موضحا أن تركيبة الفونيو "هي ما تجعلها حبوب صحية، حيث أن كل نصف كوب من الفونيو المطبوخ، يتوفر على 39 غراما من الكربوهيدرات المعقدة، و2 غرام من البروتين، و0.5 غرام من الدهون بالإضافة إلى 4 بالمئة من احتياجاتك اليومية من الألياف".
وتابع: "تحتوي فونيو على العديد من الأحماض الأمينية، بما في ذلك الميثيونين والليوسين والفالين والسيستين. هذه كلها أحماض أمينية أساسية، أي أن الجسم لا يستطيع صناعتها بمفرده".
ويعتبر السيستين ضروريا لنمو وكثافة الشعر. أما الميثيونين يستخدمه الجسم لنمو وإصلاح الأنسجة، ويعزز أيضا صحة الشعر. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحسن لون البشرة ونعومتها ويقوي الأظافر.
تظهر الأبحاث كذلك أن حمض الليوسين قد يساعد في التئام الجلد والعظام.
تابع
الأكثر قراءة
5 أبراج ستشتري منزلاً جديداً في 2022.. من هي؟
Lebanon 24
5 أبراج ستشتري منزلاً جديداً في 2022.. من هي؟
02:00 | 2021-12-26
26/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين في لبنان.. هكذا سيتغير قريباً
Lebanon 24
سعر البنزين في لبنان.. هكذا سيتغير قريباً
06:09 | 2021-12-26
26/12/2021 06:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط متقاعد لزملائه: استعدوا
Lebanon 24
ضابط متقاعد لزملائه: استعدوا
01:45 | 2021-12-26
26/12/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يُقدم على "الانتحار السياسي" بإرادته
Lebanon 24
نائب يُقدم على "الانتحار السياسي" بإرادته
01:30 | 2021-12-26
26/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
12:19 | 2021-12-26
26/12/2021 12:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2021-12-26
لصحة أفضل بالشتاء... اتبع هذه النصائح
12:00 | 2021-12-26
بعض العوارض لأوميكرون قد تميزه عن كورونا ومتحوراتها
10:00 | 2021-12-26
دواء جديد قد يساعدكم على التخلص من الحساسية... اليكم التفاصيل
08:00 | 2021-12-26
بـ30 ثانية فقط... حيلة ذكية تثنيك عن تناول طعام غير صحي
05:00 | 2021-12-26
7 علاجات منزلية فعّالة لشد الجلد المترهل
05:00 | 2021-12-26
هل فعلاً إقتربت نهاية كورونا؟
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
27/12/2021 01:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
27/12/2021 01:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
27/12/2021 01:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact