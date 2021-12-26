7 علاجات منزلية فعّالة لشد الجلد المترهل





ويعد ترهل الجلد أمرًا شائعًا بسبب تلوث الهواء والسموم أيضًا. ويمكن أن يصبح الجلد مرتخيًا إذا تعرض الشخص لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة لفترة طويلة.



لكن بحسب ما نشره موقع "أونلي ماي هيلث" Only My Health، يوصي الخبراء ببعض العلاجات المنزلية الفعالة لشد الجلد المترهل فيما يلي: تحدث عملية الشيخوخة الطبيعية لدى كل من الرجال والنساء مع التقدم في العمر، حيث يبدأ الجلد في التغير في شكل تجاعيد أو ترهل.ويعد ترهل الجلد أمرًا شائعًا بسبب تلوث الهواء والسموم أيضًا. ويمكن أن يصبح الجلد مرتخيًا إذا تعرض الشخص لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة لفترة طويلة.لكن بحسب ما نشره موقع "أونلي ماي هيلث" Only My Health، يوصي الخبراء ببعض العلاجات المنزلية الفعالة لشد الجلد المترهل فيما يلي:

1. الموز

يشتهر الموز بأنه يعمل كمزيل طبيعي للسموم من البشرة. يحتوي الموز أيضًا على فيتامينات ومعادن مهمة لازمة لشد الترهلات، من بينها فيتامين A وB وC وD والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد. ويعتبر الموز علاجًا منزليًا فعالاً لشد الترهلات ومنع تدهور حالة البشرة لأنه يساعد في ترطيبها وتقليل علامات الشيخوخة عليها.



يمكن أن يكون زيت جوز الهند علاجًا منزليًا مفيدًا إذا كانت الشيخوخة هي السبب وراء ترهل الجلد.



ويساعد زيت جوز الهند في إبطاء عملية الشيخوخة من خلال توفير مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة المفيدة للبشرة. كما أنه يساعد في ترطيب البشرة وتقليل انسداد المسام والخطوط الدقيقة والتجاعيد. 2. زيت جوز الهنديمكن أن يكون زيت جوز الهند علاجًا منزليًا مفيدًا إذا كانت الشيخوخة هي السبب وراء ترهل الجلد.ويساعد زيت جوز الهند في إبطاء عملية الشيخوخة من خلال توفير مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة المفيدة للبشرة. كما أنه يساعد في ترطيب البشرة وتقليل انسداد المسام والخطوط الدقيقة والتجاعيد.

3. عصير الطماطم

يحتوي عصير الطماطم على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة المفيدة للبشرة.



ويمكن أن يوفر هذا العصير لونًا موحدًا ويساعد في شد الجلد المترهل والمتساقط. ويتم استخدام الطماطم النيئة لعمل العصير، ثم تنقع كرة قطنية في عصير الطماطم ويتم فرك المنطقة المتضررة من الجلد. ثم يتم غسله بالماء بعد مدة 10 إلى 15 دقيقة.



يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يمكن أن يجعل البشرة ناعمة. كما أنه يساعد في التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد الجلدية.



وإذا تم وضع الزبادي على الجلد، فإن حمض اللاكتيك يتعمق فيه لتقليص المسام، مما يؤدي إلى ملمس بشرة أكثر إحكامًا ونعومة. ويمكن أن يساعد مزيج من عصير الليمون والزبادي بشكل فعال في شد الجلد بشكل طبيعي. 4. الزبادييحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يمكن أن يجعل البشرة ناعمة. كما أنه يساعد في التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد الجلدية.وإذا تم وضع الزبادي على الجلد، فإن حمض اللاكتيك يتعمق فيه لتقليص المسام، مما يؤدي إلى ملمس بشرة أكثر إحكامًا ونعومة. ويمكن أن يساعد مزيج من عصير الليمون والزبادي بشكل فعال في شد الجلد بشكل طبيعي.

5. الصبار

يعتبر الصبار أحد العلاجات المنزلية الأكثر فعالية لشد الجلد المترهل. ويحتوي على حمض الماليك الذي يساعد في تحسين مرونة الجلد.



ويمكن الجمع بين الصبار والبيض لعمل قناع واستخدامه بشكل موضعي على الجلد.

6. العسل

يشتهر العسل بترطيب البشرة الجافة بشكل طبيعي، ومحاربة الجذور الحرة والحفاظ على البشرة نظيفة ونقية. ويحتوي على خصائص مفيدة مضادة للفطريات وللبكتيريا وللالتهابات تجعله مكونًا متعدد الأغراض في المطبخ.



ويمكن أن تساعد هذه السمات في العسل في إبطاء ترهل الجلد والتجاعيد على البشرة.

7. البيض

يمكن للبيض أن يجعل البشرة مرنة من خلال توفير البروتينات الأساسية. ويحتوي بياض البيض على بروتين الألبومين، مما يجعله علاجًا منزليًا رائعًا لترهل الجلد. يعزز نسيج الجلد عن طريق إعادة بناء خلايا الجلد.



ولاستخدام البيض كعلاج منزلي لشد الجلد المترهل، يمكن عمل مزيج من البيض والعسل ويتم دهانه موضعيا على المناطق المترهلة وللتخفيف من التجاعيد الصغيرة على البشرة.