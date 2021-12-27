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صحة
التعرّق أثناء التمرين.. هل يخفّف الوزن؟
Lebanon 24
27-12-2021
|
01:00
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إذا رأيت جسمك يتصبب عرقاً، فقد تفترض أنك تحرق الكثير من السعرات الحرارية وتخفف وزنك. لكن هل هذا صحيح بالفعل؟ كما اتضح، لا يؤثر التعرق على عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء جلسة التمرين. وفي الواقع، يتعرق جسمك للمساعدة في تنظيم درجة الحرارة الداخلية ولمنع ارتفاع درجة حرارتك.
يقول الدكتور ثاد ويلسون، الأستاذ في قسم علم وظائف الأعضاء في كلية الطب بجامعة كنتاكي، لموقع "هيلث دايجست": "إن التعرق هو الطريقة التي نبرد بها الجسم أثناء التمرين أو العمل الشاق من الإجهاد الحراري». وفي حين يستخدم جسمك بعض الطاقة للتعرق، فإنه لن يؤثر بشكل كبير على عدد السعرات الحرارية المحروقة".
على الرغم من أن العرق يمكن أن يكون مؤشراً على مجهود العضلات، وبالتالي حرق السعرات الحرارية، فإن هذا لا يعني أنه لا يمكنك حرق السعرات الحرارية إذا كنت لا تتعرق. لأن التعرق يحدث بمعدلات مختلفة لأشخاص مختلفين، يمكن لشخص واحد أن يحرق سعرات حرارية أكثر ويتعرق أقل من شخص آخر يقوم بنفس النشاط. إذاً، ما الذي يساعد في إنقاص الوزن؟
اختلافات مؤثرة
ـ من المهم أن تتذكر أن عدد السعرات الحرارية التي ستحرقها أثناء التمرين يختلف باختلاف عمرك ومستوى نشاطك. لذلك، عند التفكير في فقدان الوزن، يمكن أن يساعد التركيز على مدة وشدة التمرين، بالإضافة إلى الاتساق والمتعة.
ـ توضح جودي كاغل، المدربة الشخصية المعتمدة، أنه "عند سرعة معينة، كلما طالت مدة التمرين، كلما زاد حرق السعرات الحرارية. ولكن أيضاً، لمدة معينة، كلما كان التمرين مكثفاً، زاد حرق السعرات الحرارية. وربما كان من أهم الأشياء التي يجب تذكرها لأي برنامج تمرين فعال هو ايجاد الأشياء التي تستمتع بفعلها. افعل ذلك باستمرار وقم بمجموعة متنوعة من الأشياء لزيادة الفعالية إلى أقصى حد".
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