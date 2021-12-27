صحة

طبيبة روسية تكشف عواقب غير متوقعة للإقلاع عن التدخين

Lebanon 24
27-12-2021 | 23:00
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كشفت الدكتور آنا كورينيفيتش، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، ما العواقب غير المتوقعة للإقلاع عن التدخين.
وتشير الأخصائية في حديث لقناة YouTube ردا على أسئلة المشاهدين، الذين أقلعوا عن التدخين ويعانون من مشكلات في ضغط الدم وضربات القلب، إلى أن الناس يدخنون بسبب القلق، لأن النيكوتين يساعد على التغلب على حالة القلق.
وتقول، "انتم أقلعتم عن التدخين، وليس لكم بديلا له، لذلك يضطرب مستوى ضغط الدم وتضطرب ضربات القلب. لأن الجسم ينتج كمية من الأدرينالين وليس عندكم ما يكبحه".
وتؤكد الخبيرة، على أنه في هذه الحالة يجب تخفيف مستوى القلق. وأن ممارسة الرياضة والنشاط البدني يساعد على ذلك.
وتضيف، لا يلحق الإقلاع الفوري عن التدخين أي ضرر بالصحة، بل على العكس، هذه افضل طريقة للتخلص من هذه العادة السيئة.
وتشير إلى أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين بعد سنة ينخفض عندهم خطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.
المصدر: روسيا اليوم
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