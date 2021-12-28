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صحة
هل فيتامين E مفيد لقلبك؟
Lebanon 24
28-12-2021
|
02:00
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فيتامين "E" هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، يوجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك بذور عباد الشمس واللوز والكرنب الأخضر والهليون والأفوكادو. من بين فوائده العديدة، ثبت أن فيتامين "E" يحمي القلب. غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من هذا الفيتامين أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب في سنواتهم اللاحقة.
في حين أنه من الذكاء زيادة استهلاك فيتامين "Eـ"، إلا أنك ستحتاج إلى القيام بذلك بحكمة. معظم الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين "E" غنية بالدهون. سيتعين عليك تناول كمية كبيرة من هذه الأطعمة للحصول على فوائد القلب، وقد تجد نفسك تستهلك الكثير من السعرات الحرارية والكثير من الدهون في هذه العملية بحسب موقع WebMD. إذا كنت ترغب في زيادة استهلاكك لفيتامين "E"، ففكر في تناول مكمل غذائي. استشر طبيبك أولاً قبل إضافة أي مكملات جديدة إلى نظامك الغذائي.
فوائد صحية أخرى
بالإضافة إلى كونه مفيدًا لقلبك، يلعب فيتامين "E" أدوارًا أخرى في صحتك. هذا الفيتامين مضاد للأكسدة، مما يعني أنه يحارب الجذور الحرة في الجسم التي يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأمراض.
يمكن أن يخفف أيضًا من أعراض هشاشة العظام ويساعد في إدارة مرض السكري. كما أن زيت فيتامين "E" مفيد جدًا لبشرتك، وقد تم استخدامه للمساعدة في التئام الجروح وتوفير الحماية ضد أضرار أشعة الشمس.
على الرغم من أننا غالبًا ما نفكر في فيتامين سي على أنه معزز للمناعة، فينبغي عدم استبعاد فيتامين "E" من الحديث، فهو يعزز مستويات الخلايا التائية في الجسم، وهي خلايا الدم البيضاء التي لها دور مهم في وظيفة الجهاز المناعي. تقل الخلايا التائية مع تقدم العمر، لذا فإن الحفاظ على المدخول الأمثل من هذا الفيتامين مهم في الحفاظ على نظام مناعي يعمل بشكل جيد. سواء كنت تبحث عن تحسين المناعة أو الجلد أو صحة القلب، يمكنك اللجوء إلى فيتامين "E" للحصول على المساعدة.
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