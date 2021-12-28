صحة

"أوميكرون"... اليكم بعض العوارض الشائعة

Lebanon 24
28-12-2021 | 14:00
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يواصل متحور "أوميكرون" الجديد، انتشاره الكبير على مستوى العالم، فارضا على الدول اتخاذ المزيد من القيود الوقائية وإغلاق حدودها أمام المسافرين، لكن ما هي أعراضه الشائعة؟.


قالت الدكتورة أنجليك كويتزي، طبيبة جنوب إفريقيا التي أول من نبهت السلطات إلى وجود متحور "أوميكرون"، إن آلام العضلات والتعب والحلق المتشنج والتعرق الليلي هي من أعراض أوميكرون الشائعة.

وأفاد عدد من المرضى المصابين بمتحور "أوميكرون"، بحسب صحيفة "the mirror"، بأنهم أصيبوا بحكة في الحلق.

كما قال العديد ممن أصيبوا بالمتحور الجديد أنه يمكن سماع الإشارات الأولى بدلا من الشعور بها، فهم وجدوا أنفسهم يتمتعون بصوت مبحوح.

ووجد العلماء الذين يديرون تطبيق Covid Symptoms Study في Zoe and Kings College أن أهم خمسة أعراض لمتحور "أوميكرون" هي سيلان الأنف، والصداع، والتعب، والعطس، ومشاكل الحلق.

ووجدوا لاحقا أن 50 بالمئة فقط من الأشخاص المصابين بـ"أوميكرون" قد تأثروا بأعراض فيروس كورونا التقليدية الثلاثة وهي الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

ومن بين الأعراض الأخرى التي تم الإبلاغ عنها من قبل المصابين بـ"أوميكرون"، فقدان الشهية واحتقان الأنف.

( the mirror)
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