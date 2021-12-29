ما علاقة الشاي الساخن بمضاعفة مخاطر الإصابة بالسرطان؟ اليكم آخر الابحاث



وقال المختص إن شرب الشاي، الذي تتجاوز درجة حرارته 60 درجة مئوية، يمكن أن يضاعف مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

أكد إسلامي أن شرب الشاي بكمية أكثر من 700 مل ودرجة حرارة تزيد عن 60 درجة كل يوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية للمري بنحو 90%، بحسب ما ذكر موقع "medikforum". قال الدكتور فرهاد إسلامي، أحد الباحثين البارزين في جمعية السرطان الأمريكية (ACS)، رغم فوائد الشاي الصحية عديدة، إلا أن سوء تناوله يمكن أن يشكل مخاطر صحية.وقال المختص إن شرب الشاي، الذي تتجاوز درجة حرارته 60 درجة مئوية، يمكن أن يضاعف مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.أكد إسلامي أن شرب الشاي بكمية أكثر من 700 مل ودرجة حرارة تزيد عن 60 درجة كل يوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية للمري بنحو 90%، بحسب ما ذكر موقع "medikforum".



وبحسب الطبيب، يمكن أن نستنتج أن تناول أي مشروبات ساخنة، وليس الشاي فقط، يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه العواقب، وحث إسلامي أولئك الذين يشربون الشاي شديد السخونة على أن يتعودوا الانتظار حتى يبرد قليلا ويصبح دافئًا.