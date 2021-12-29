صحة

تخفيف قيود كورونا ومدة الحجر... تفاصيل مفاجئة!

Lebanon 24
29-12-2021 | 04:41
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قلصت السلطات الصحية الأميركية الفترة الموصى بها لعزل المصابين بفيروس كورونا ممن لا تظهر عليهم أعراض إلى 5 أيام نزولا من 10 أيام، وفق ما كانت تقتضي توجيهات سابقة.
 
وأثار قرار مسؤولي الصحة الأميركيين تقصير فترة العزل والحجر الصحي الموصى بها انتقادات من بعض الخبراء الطبيين، بحسب وكالة أسوشييتد برس، التي قالت إنه "يمكن أن يخلق المزيد من الارتباك والخوف بين الأميركيين".

وتسمح المبادئ التوجيهية الجديدة، بحسب الوكالة، للناس بمغادرة العزل من دون إجراء اختبار لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون مصابين بالعدوى.

وقد أثارت التوجيهات تساؤلات حول كيفية صياغتها وتوقيت تغييرها الذي يتزامن مع ارتفاع في معدلات العدوى وسط الشتاء، مدفوعا إلى حد كبير بمتغير الأوميكرون شديد العدوى.

المصدر: الحرة
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