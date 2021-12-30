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© Lebanon24
صحة
مشاكل أسنانك قد تؤثّر في قلبك
Lebanon 24
30-12-2021
|
08:00
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يُطلب منا جميعاً تنظيف أسناننا في الصباح وفي المساء، لكن في بعض الأحيان بعد يوم طويل من العناء، لا نجد وقتاً لغسل أسناننا ونسارع إلى النوم. فهل هو شيء سيئ حقاً أن نتكاسل عن تنظيف أسناننا قبل النوم؟
وفقاً للخبراء، نعم. في كل مرة نأكل فيها خلال النهار، تلتصق البكتيريا بأسناننا، وتمكث هناك حتى نقوم بتنظيف أسناننا بالفرشاة. هذه البكتيريا تساهم في انبعاث رائحة الفم الكريهة، وتسوس الأسنان، وأضرار أخرى تفوق ذلك.
يقول أليكس شالمان طبيب الأسنان التجميلي والمدرس الإكلينيكي في كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك، لموقع "هيلث دايجست": "إن أكثر الأمراض التي يمكن الوقاية منها شيوعاً هي تسوس الأسنان الذي تسببه بكتيريا ميوتانز، وبينما تعيش هذه البكتيريا في أفواهنا جميعاً، فإنها تزدهر غالباً في بيئة حمضية".
الطريقة الوحيدة لإزالة تلك البكتيريا هي تنظيف أسناننا. ووفقاً لجمعية طب الأسنان الأميركية، يجب عليك تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يومياً. اغسل أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل، وتنظيف أسنانك بالخيط مرة واحدة يومياً على الأقل.
آثار سلبية أخرى
عندما تُترك مشكلات الفم والأسنان، من دون علاج، فيمكن أن تؤثر في صحة بقية الجسم من خلال السماح للبكتيريا بالدخول إلى الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والانتشار إلى مناطق أخرى.
سوء صحة الفم كثيراً ما يرتبط بأمراض القلب والالتهاب الرئوي ومضاعفات الحمل والتهاب بطانة القلب. من ناحية أخرى، قد تساهم بعض الحالات الصحية في ضعف صحة الفم وتزيد من احتمال نمو البكتيريا في الفم والتسبب في مشاكل صحية أخرى. تشمل هذه الحالات مرض السكري وفيروس نقص المناعة وبعض أنواع السرطان وهشاشة العظام.
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