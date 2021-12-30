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صحة
استبدال مشروب إفطار شهير يمكن أن يقلل من خطر "القاتل الصامت"!
Lebanon 24
30-12-2021
|
05:00
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يمكن أن يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لعدد من الأسباب، لكن النظام الغذائي غالبا ما يكون عاملا كبيرا.
ونظرا لافتقار الحالة إلى الأعراض الواضحة، تُعرف أحيانا باسم "القاتل الصامت". ووفقا لـ NHS: "ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يحدث عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في دمك. سببها الرئيسي هو تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وزيادة الوزن، والتدخين وشرب الكحول. ويمكن أن ينتشر أيضا في العائلات". ويمكنك خفض نسبة الكوليسترول عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة المزيد من التمارين الرياضية. ويحتاج بعض الأشخاص أيضا إلى تناول الدواء. والكثير من الكوليسترول يمكن أن يسد الأوعية الدموية ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.
ويمكن أن يكون إجراء بعض مقايضات الطعام هو المفتاح لتقليل مخاطر ارتفاع الكوليسترول أو خفض مستويات الكوليسترول في الدم.
ويمكن إجراء أحد هذه المقايضات بمشروب إفطار شهير. سواء كنت تتناول الحليب في الشاي أو القهوة، أو ببساطة تستمتع بكوب من السائل المليء بالكالسيوم، يمكن أن تؤدي أنواع معينة من الحليب إلى رفع مستويات الكوليسترول في الدم.
ووفقا لـ HealthLine: "يمكن أن يكون لاستهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم تأثير صحي غير مرغوب فيه يتمثل في زيادة مستويات الكوليسترول الضار. إنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول".
ويوصون بتقليل أي حليب كامل الدسم قد تتناوله مع خيارات الحليب منزوع الدسم أو قليل الدسم.
ومع ذلك، يرحب أيضا بحليب اللوز والصويا لكونهما بديلا صحيا للحليب كامل الدسم. ومع ما يقرب من 80 سعرة حرارية و2 غرام فقط من الدهون لكل وجبة، يعتبر حليب الصويا الخفيف بديلا جيدا للأشخاص الذين يتطلعون إلى خفض مستويات الكوليسترول لديهم. وبما أنه نباتي، لا يحتوي الحليب على الكوليسترول وهو مفيد أيضا للنباتيين.
كما أن حليب اللوز بديل رائع آخر، ولا يحتوي على دهون مشبعة. وللحصول على الخيار الأكثر صحة، يجب على الناس اختيار حليب اللوز غير المحلى.
ويحتوي حليب اللوز غير المحلى على 30 إلى 40 سعرة حرارية لكل كوب. ويشبه إلى حد كبير حليب الصويا، لأنه نباتي ولا يحتوي على الكوليسترول.
ومع ذلك، فهو يحتوي على نسبة بروتين أقل بكثير من حليب البقر وبعض بدائل الحليب الأخرى.
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