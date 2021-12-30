طبيب يحذر من قدرة الشاي الساخن على مضاعفة مخاطر الإصابة بالسرطان

قال الدكتور فرهاد إسلامي، أحد الباحثين البارزين في جمعية السرطان الأمريكية (ACS)، رغم فوائد الشاي الصحية عديدة، إلا أن سوء تناوله يمكن أن يشكل مخاطر صحية.وقال المختص إن شرب الشاي، الذي تتجاوز درجة حرارته 60 درجة مئوية، يمكن أن يضاعف مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.وأكد إسلامي أن شرب الشاي بكمية أكثر من 700 مل ودرجة حرارة تزيد عن 60 درجة كل يوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية للمري بنحو 90%،وبحسب الطبيب، يمكن أن نستنتج أن تناول أي مشروبات ساخنة، وليس الشاي فقط، يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه العواقب، وحث إسلامي أولئك الذين يشربون الشاي شديد السخونة على أن يتعودوا الانتظار حتى يبرد قليلا ويصبح دافئًا.وأشار الخبير إلى أن تناول الشاي يجب أن ينحصر بأربعة أكواب يومياً فقط. مشيرا إلى أن "تناول الشاي بكثرة يمكن أن يسهم بخسارة العظام للكالسيوم مما يهدد ترققها".وأضاف: "هذا الخطر يحدث عند أولئك الذين لديهم حب مفرط للشاي ويشربون أكثر من عشرة أكواب يوميًا، حيث يحتوي هذا المشروب على مادة التانينات التي يمكن أن تتداخل مع امتصاص الحديد، مما قد يؤدي إلى نقص الحديد في الجسم".