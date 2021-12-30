صحة

الفواكه والخضار تخلّصك من السموم

Lebanon 24
30-12-2021 | 23:00
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جلد الانسان حاجز دفاعي في مواجهة البكتيريا والفيروسات والسموم المختلفة والمواد الضارة، يمنع دخولها الى الجسم ويحميه من أضرارها. ويعمل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والكبد وغيرها باستمرار على تطهير الجسم من السموم، لكن السموم قد تتراكم في الجسم مسببة مشكلات صحية، أبرزها زيادة الوزن والصداع والالتهابات الجلدية والإمساك والشعور بالإرهاق والتقلبات المزاجية وغيرها بحسب موقع pinkvilla.
وعلى المستوى الخلوي، تساعد بعض الأطعمة على مكافحة شيخوخة الخلايا وحماية التيلوميرات في الحمض النووي. ويقدم اختصاصي التغذية الهندي المشهور سواتي باثوال نظامًا للتخلص من السموم، يتيح لك بدء العام الجديد بداية صحية.

النظام غذائي
يدعو باثوال الذين لا يحبون البقاء جائعين في الصباح، والذين لديهم جدول أعمال مزدحم، الى اتباع نظام غذائي يعتمد على تناول الفواكه والخضروات النيئة صباحا والمعدة فارغة، حيث يتم امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، والتزام ذلك لمدة أسبوعين.
وفي مقدمة الأطعمة التي ينصح بها الفراولة والعنب الأحمر والجزر الأرجواني، وأية فواكه وخضروات ذات لون أصفر أو أحمر أو برتقالي أو أزرق، فهي تحتوي على مواد تساعد في إبطاء زحف الشيخوخة والتخلص من السموم، وتكون أكثر فاعلية مع الصيام المتقطع أو الذي يستمر حتى الغداء.
يشير باثوال الى ان هذه الأطعمة غنية بفيتامين «ب» والمغنيسيوم وفيتامين «سي» ومضادات الأكسدة، والأهم أنها غنية بالماء، لذلك فهي ممتازة للترطيب (تناول وجبات غنية بالملح يمكن أن يسبب احتباس السوائل الذي يؤدي الى الانتفاخ وتورم العينين وزيادة الوزن بشكل مؤقت)، كما تحتوي على سكريات طبيعية وألياف قابلة للذوبان وأخرى غير قابلة للذوبان.
في الفترة التي تسبق الغداء يدعوك الى شرب الكثير من الماء والشاي الأخضر (الغني بمضادات الاكسدة) وشاي الأعشاب والشاي الأسود، وتناول الفواكه والخضار الطازجة والمكسرات، كما ينصحك بتناول وجبة غداء متوازنة، ووجبة عشاء منخفضة السعرات الحرارية.

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