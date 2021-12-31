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صحة
الشاي المثلّج.. هل هو مفيد للصحة؟
Lebanon 24
31-12-2021
|
03:00
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الشاي المثلّج مشروب يستمتع به سكان الولايات الجنوبية في أميركا، ولكنه شائع في جميع أنحاء العالم. يعتقد الكثيرون أن الشاي مشروب صحي، فماذا عن الشاي المثلج؟ الجواب يعتمد على نوع ذلك الشاي.
يقول الدكتور جو فينسون، أستاذ الكيمياء في جامعة سكرانتون بولاية بنسلفانيا، لموقع "هيلث دايجيست": "من أجل الحصول على هذه الآثار المفيدة، يجب أن يكون الشاي الذي تشربه غنياً بمضادات الأكسدة. ولا توجد طريقة لمعرفة ما ستحصل عليه بالفعل عندما تشتري الشاي المثلج".
أكبر مشكلة مع العديد من العلامات التجارية للشاي المثلج هي محتوى السكر. يمكن أن تحتوي زجاجة واحدة على قدر من السكر مثل علبة الصودا، مما يجعلها غير صحية، تماماً مثل المشروبات الغازية. على سبيل المثال، تحتوي علبة 23 أونصة من شاي الخوخ المثلج، التي تباع في ولاية أريزونا، على 69 غراماً من السكر و259 سعراً حرارياً. مع وجود القليل من الفيتامينات والمعادن. ومن المؤكد أن الشاي المثلج الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر ليس صحياً.
وهناك سبب آخر لتجنّب شرب عدة زجاجات من الشاي المثلج كل يوم. وفقاً لجامعة يوتا هيلث، فقد أصيب رجل يبلغ من العمر 56 عاماً بالفشل الكلوي بعد أن ظل يشرب حوالي غالون واحد من الشاي المثلج يومياً لفترة طويلة من الزمن. قال سكوت يونغكويست، طبيب طوارئ في جامعة يوتا هيلث: "الشاي المثلج مليء بحمض الأكساليك، الذي يترسب في الكلى، إذا تم شربه بكمية كبيرة. فقد كان هذا المريض يشرب 16 كوباً سعة 8 أونصات من الشاي المثلج يومياً لفترة زمنية غير معروفة. أدى ذلك إلى تكوين حمولة من حمض الأكساليك لا تستطيع الكلى تحمله، مما أصابه بفشل كلوي".
لن يتسبب شرب كوب أو كوبين من الشاي المثلج يومياً في حدوث مثل هذه المضاعفات، ولكن من المهم أن تدرك أن شرب أي كمية زائدة من الشاي يمكن أن يسبب مشاكل صحية. طالما أنك تلتزم بشرب الشاي المثلج غير المحلى ولا تفرط في الكمية التي تشربها، يمكنك الاستمتاع بهذا المشروب بانتظام، والاستفادة منه.
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