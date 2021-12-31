عادات صباحية تساعد على فقدان الوزن

بغض النظر عن اتباع نظام غذائي صارم أو أكثر مرونة من أجل فقدان الوزن، لكن في بعض الأحيان يكاد الأمر يكون مستحيلاً، خصوصاً إن لم يتبع الشخص نظام حياة صحياً يساعده على فقدان الوزن بطريقة أكثر سهولة.ومن الممكن أن تساعد بعض التغيرات الصغيرة في الروتين الصباحي على إنقاص الوزن، كذلك الحفاظ عليه، نستعرضها لك بحسب Health line.زيادة الشهيةيعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم، فما تأكله على الإفطار يمكن أن يحدد مسار باقي يومك بالكامل، إذ يحدد أيضاً ما إذا كنت ستشعر بالشبع طوال اليوم أم لا، لهذا قد يساعد تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين في تقليل الشعور بالجوع باقي اليوم، كما أن البروتين يساعد أيضاً في إنقاص الوزن عن طريق خفض مستويات هرمون الجريلين "هرمون الجوع" المسؤول عن زيادة الشهية.وجبة الإفطارفي إحدى الدراسات التي أجريت على 20 فتاة مراهقة، أدى تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد الوجبة بشكل أكثر فعالية من وجبة الإفطار العادية.تناول الكثير من الماءيعد بدء يومك بكوب أو اثنين من الماء طريقة سهلة لتعزيز فقدان الوزن، حيث يساعد الماء في تزويد الجسم بالطاقة دون الحاجة لتناول المزيد من السعرات الحرارية، ففي إحدى الدراسات الصغيرة، أدى شرب 16.9 أونصة سائلة (500 مل) من الماء إلى زيادة معدل الأيض بنسبة 30 في المئة في المتوسط.كما وجدت دراسة أخرى أن النساء ذوات الوزن الزائد اللائي زدن من تناولهن للمياه إلى أكثر من 34 أوقية (لتر واحد) يومياً، فقدن 4.4 أرطال (2 كلغ) إضافية على مدار عام واحد، دون إجراء أي تغييرات أخرى في نظامهن الغذائي أو روتين التمارين.مستويات معتدلةالسماح بدخول بعض ضوء الشمس أو قضاء بضع دقائق إضافية في الخارج كل صباح يمكن أن يساعد في بدء فقدان الوزن، فقد وجدت إحدى الدراسات أن التعرض لمستويات معتدلة من ضوء الشمس في أوقات معينة من اليوم يمكن أن يكون له تأثير على الوزن.نظام غذائيعلاوة على ذلك، وجدت دراسة أجريت على الحيوانات أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية ساعد في قمع زيادة الوزن لدى الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون.كذلك، يعد التعرض لأشعة الشمس أيضاً أفضل طريقة لتلبية احتياجاتك من فيتامين (د)، إذ وجدت بعض الدراسات أن تلبية متطلبات فيتامين (د) الخاصة بك يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وحتى منع زيادة الوزن.