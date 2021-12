ما علاقة الموسيقى الصاخبة بالخرف؟ اليكم آخر الأبحاث

يعاني أكثر من 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من الخرف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وهو اضطراب يؤثر على الذاكرة والقدرات المعرفية. وعلى الرغم من عدم وجود علاج للخرف، فإن هناك طرقًا يمكن أن تساعد في الوقاية منه.ويقول دكتور ديفيد بيرلماتر، طبيب أعصاب وصاحب مؤلفات حصدت لقب الأكثر مبيعًا خمس مرات في تصنيف صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، والمتوقع أن يصدر له قريبًا كتاب بعنوان Drop Acid، إنه "ليس هناك شك في أن الخيارات الغذائية لها تأثير عميق فيما يتعلق بمخاطر [الإصابة] بالخرف. ولكن يحتل النشاط البدني نفس المرتبة من حيث الأهمية. إذ أثبتت الأبحاث التي أجريت على مدار العقد الماضي الأهمية الأساسية للتمرينات البدنية من حيث صلتها بصحة الدماغ. وترتبط المستويات الأعلى من التمارين المنتظمة بوظائف ذاكرة أفضل وتقليل انكماش المخ، وربما تساعد بنسبة 40% في الحد من مخاطر الخرف. نظرًا لعدم وجود علاج طبي مفيد للخرف، فمن المنطقي متابعة خيارات نمط الحياة المختلفة التي يوجد لها علم داعم يظهر فوائد لصحة المخ".وعلى ذمة موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That يقدم خبراء الصحة طرقًا لعكس وإيقاف العادات التي تؤدي إلى الإصابة بالخرف: