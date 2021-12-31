صحة

نصيحة خبراء التغذية... كيف يجب تنظيم طاولة رأس السنة؟

Lebanon 24
31-12-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-902567-637765552517310160.jpg
Doc-P-902567-637765552517310160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت المختصة في مجال التغذية مارغريتا كوروليفا، إن الإفراط في تناول الطعام على طاولة رأس السنة، يمكن أن يؤثر سلبا على المناعة.

ونصحت الخبيرة، على طاولة الاحتفال بعيد رأس السنة، باستبدال سلطة أوليفييه التقليدية بسلطة خفيفة مع لحم الديك الرومي والأفوكادو.

وذكرت أن السلطة مع المايونيز والأطباق الدهنية يمكن أن تضر بالصحة بشكل جدي، وتسبب عدم الراحة وثقلا في المعدة، لذلك يجب تجنب الإفراط في تناولها.

وأضافت الخبيرة: "من المهم التفكير بإيجابية والاستمتاع بالجو الذي توفره العطلة، لأنه سيلهينا عن المشاكل الملحة، ويقلل من مستوى التوتر، وبالتالي يدعم مناعتنا".

من جانبها قالت ميرا راو أخصائية علاج السمنة والسمنة، إنه من أجل عدم الإفراط في تناول الطعام على طاولة العيد، لا يجوز بدء تناول الطعام مع وجود شعور قوي بالجوع، ولتحقيق ذلك يجب عدم تفويت وجبات الطعام أثناء النهار، بل وحتى تناول العشاء المألوف في وقته. بعد ذلك تغطية طاولة العيد بمقبلات خفيفة بما في ذلك سلطة خضار طازجة وكذلك الفواكة وبعض الحلويات.

وشددت راو، على أن شرب الماء بكثرة يساعد على تناول كميات أقل من الطعام.

 وقالت: "ضع الماء على المائدة – بما في ذلك المياه العادية والمعدنية، مع إضافة شرائح الليمون أو اللايم أو الثمار. شرب الماء أثناء النهار وقبل الوجبة وأثناء الوجبات سيسمح لكم بتناول كمية أقل من الطعام".

ونصحت الخبيرة، بتناول وجبات اللحوم الخفيفة، أي بدون استخدام السمنة والزيت خلال تحضيرها. ويجب أن تترافق وجبة اللحم مع الخضار المطبوخة بدون المايونيز.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-12-31
10:00 | 2021-12-31
08:00 | 2021-12-31
05:00 | 2021-12-31
05:00 | 2021-12-31
03:00 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website