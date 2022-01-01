معلومات غذائية خطأ.. خدعتنا لسنوات

زيت النخيل ضار جدًا، البطاطا يجب إزالتها تمامًا من غذائنا لأنها تزيد الوزن.. هذه الأفكار نسمعها بين الحين والآخر ونعدّها أموراً مفروغاً منها، فهل هي صحيحة؟. أورد موقع برايت سايد بعضاً من المعلومات الغذائية المتداولة وكأنها حقائق ليكشف عما إذا كان يجب أن نؤمن بها أم لا.1 ـ الإسبريسو واللاتيهكثير من الناس على يقين من أن الإسبريسو يحتوي على معظم الكافيين. في الواقع إن كمية الكافيين الموجودة في اللاتيه، والكابتشينو، والإسبريسو هي نفسها تمامًا وتعتمد على نوع القهوة ومزيجها.2 ـ الخبز الأسمر أكثر صحة من الأبيضكثير من الناس على يقين من أن المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض هي خطأ كبير لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن، ويجب عليهم اختيار خبز الجاودار، بدلاً من ذلك. ومع ذلك، فإن كمية السعرات الحرارية في الرغيف الأسمر والأبيض هي نفسها تقريبًا، مما يجعل من الممكن زيادة الوزن من خلال تناول كمية زائدة من أي نوع من الخبز. يكمن الاختلاف الرئيسي في الدقيق، الخبز الداكن مصنوع من دقيق الجاودار الذي يحتوي على المزيد من الألياف الغذائية، وبالتالي فهو أفضل للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي. من ناحية أخرى، فإن خبز القمح أكثر مسامية ويمكن هضمه بسهولة؛ هذا هو السبب في أنه من الأفضل تناول هذا النوع من الخبز إذا كنت تعاني مشكلات في الجهاز الهضمي.3 ـ زيت الزيتون أكثر صحة من عباد الشمسيرى الخبراء أن أي زيوت من بذور صحية إذا تم استهلاكها بكميات محدودة، لا تزيد على 30 غرامًا في اليوم. تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، تعمل على تحسين التمثيل الغذائي للكوليسترول، والتي بدورها يمكن أن تمنع أمراض القلب والأوعية الدموية.4 ـ المعكرونة والبطاطا تضران بهيئة الجسمإنهما في الواقع ليستا مخيفتين كما قد يبدو. تحتوي البطاطا على البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار. يبلغ محتوى السعرات الحرارية في 100غ من البطاطا المخبوزة 80 سعرة حرارية، بينما تحتوي البطاطا المقلية من الوزن نفسه على 317 سعرة حرارية. علاوة على ذلك، إذا أضفت صلصة إليهما، سيزداد عدد السعرات الحرارية أكثر.الوضع مع المعكرونة أصعب قليلاً. 100غ من الشعيرية يحتوي على حوالي 114 سعرة حرارية، بينما محتوى السعرات الحرارية في معكرونة القمح الصلب 230 سعرة حرارية. ومع ذلك، تحتوي معكرونة القمح الصلب أيضًا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة والصحية والألياف، كما أنها تحتوي على نسبة أقل من النشا والدهون، بينما تحتوي المعكرونة العادية على سعرات حرارية فارغة فقط.