خلافا للاعتقاد السائد.. هذا ما يحدثه الفشار في جسمك

سواء أردت تناول وجبة خفيفة بعد الظهيرة أو إشغال نفسك أثناء مشاهدة مسلسل على "نتفليكس"، فقد يكون الفشار هو الخيار المفضل.وطرح موقع "بريفنشين" الصحي في الولايات المتحدة سؤالا على الخبراء مفاده: هل الفشار صحي؟ وخلافا لما يعتقده البعض، يؤكد الخبراء أن الفشار صحي للجسم بقدر.وتقول أستاذة علوم التغذية الوقائية والسريرية، ديبورا كوهين، إن الإجابة السريعة هي أن الفشار مفيد إلى حد كبير.وتضيف أن الكأس الواحد من الفشار يوفر حوالى 3 غرامات من الألياف، ونظرا لأننا نأكل أكثر من كوب في الجلسة، فهذه بداية جيدة، خاصة أن الحد الأدنى المطلوب 25 غراما يوميا.