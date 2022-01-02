هذا النوع من المشروبات يضاعف خطر الإصابة بالسرطان.. ابتعدوا عنه

ذكرت دراسة نشرتها مجلة Gut البريطانية ان سرطان الأمعاء الذي يعتبر ثاني أكثر أنواع سرطان فتكا، يظهر عادة بشكل أكثر مرتين لدى الذين يتعاطون بعض المشروبات شديدة الحلاوة.

وذكرت دراسة حول العادات الغذائية لـ 95 ألف شخص تم جمع المعطيات عنها خلال 24 عاما تقريبا، أن الإدمان على المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من السكر يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. وتؤكد الدراسة أن كل حصة يومية من هذه المشروبات تزيد احتمال الإصابة بنسبة 16٪. ولو تم استبدال هذه المشروبات بالحليب المحلى صناعيا أو بالقهوة أو بحليب نصف دسم أو كامل الدسم، فإن الخطر سيكون أقل بنسبة 36٪.

وشددت الدراسة على أن "تقليل تعاطي هذه المشروبات أو استبدالها بمشروبات أخرى أكثر فائدة بين المراهقين والشباب قد يكون استراتيجية فعالة محتملة لتقليل الخطر المتزايد للإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين".

ووفقا لمعطيات منظمة الصحة العالمية، يعتبر سرطان الأمعاء - ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء والثالث عند الرجال.