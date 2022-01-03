شعورك بالإرهاق المزمن.. 5 أسباب وراءه

هل تشعر بأنك متعب طوال الوقت؟ من الطبيعي أن تشعر بالإرهاق بشكل مؤقت أثناء الاصابة بنزلة برد او ارتفاع في درجة الحرارة او ان لم تنم في الليلة السابقة. ولكن من غير الطبيعي ان تشعر بالارهاق بشكل مزمن ومن دون سبب. ففي هذه الحالة، ينصحك الخبراء بزيارة الطبيب. فقد تعزوا حالتك الى سبب عضوي يمكن علاجه والسيطرة عليه، حتى تستعيد معدل طاقتك الطبيعي، مثل:1- الحساسية الأنفية:الأعراض: الإرهاق - الصداع - انسداد الانف - سيولة المخاط - الحكة - تحسس العين.ومن أكثر أنواع الحساسية شيوعاً حساسية الجيوب الأنفية. وهي من الحالات التي يسهل علاجها مع اتباع الإرشادات الطبية للوقاية منها. ولتشخيصها بدقة قد يطلب منك الخضوع لعدة فحوصات لتحديد المواد المثيرة للحساسية. أما علاجها فيتضمن تناول الأدوية التي توقف أعراض الحساسية (كالتعب)، مع اتباع الإرشادات الوقائية لتجنب مثيرات التحسس. وفي حالة نوبة الحساسية الشديدة، سيصف لك المعالج كورساً من العقاقير الستيرويدية ويتبعها بحبوب مضادات الهيستامين وقطرات الأنف والبخاخات.2- الأنيميا:الأعراض: الإرهاق، الدوخة، الشعور بالبرد، المزاجية والعصبية.فقر الدم والأنيميا من المشاكل الشائعة في جميع دول العالم، خاصة بين النساء. والانيميا هي نقص في معدل الحديد في الدم ومن الشائع أن يرافقها نقص في حمض الفوليك وفيتامينات (ب). وتزداد فرصة الإصابة عند السيدات اللاتي يعانين من طمث يستمر لفترة تزيد على 5 أيام أو نزول طمث غزير أو إصابة بتكيس المبيض أو أورام الرحم الدموية الحميدة أو التليف الرحمي. كما قد يرجع سبب الإصابة بالأنيميا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي كالقرح والسرطان ومرض السيلياك (حساسية القمح). وسبب الشعور بالإرهاق يرجع إلى نقص كريات الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين لتغذية الجسم، فنقص هذه الكريات سيؤدي إلى نقص تغذية الأنسجة، وبالتالي عدم قدرتها على النشاط والعمل بكفاءة. وتشخص الأنيميا من خلال فحوصات الدم، وتعالج بتناول حبوب الحديد والأغذية الغنية به، مثل السبانخ والبروكلي واللحوم الحمراء والخضار الورقية الخضراء. كما ينصح بتناول الأغذية الغنية بفيتامين (ب) وفيتامين (ج) لأنها تزيد امتصاص الحديد وتحسن الأعراض أيضاً.3- الاكتئاب:الأعراض: الشعور بفقدان الامل، عدم القيمة، الضعف، الإرهاق.بعكس الاعتقاد الذي يربط التعب والشعور بالإرهاق مع التعب البدني، فغالباً ما يكون مصدره نفسياً. وبحسب الدراسات، فسبب الشعور بالإرهاق في %60 من الأشخاص يرجع إلى إصابتهم باضطرابات نفسية وخاصة الاكتئاب والتوتر المزمن.وتتضاعف نسبة إصابة النساء مقارنة بالرجال، وخاصة فيمن لديهن تاريخ إصابة بين أفراد العائلة. وقد تصاب السيدة بالاكتئاب واضطرابات المزاج بشكل مؤقت في كل شهر نتيجة لتغير الهرمونات أثناء الدورة الشهرية أو تصاب باكتئاب بعد الولادة أو بالاكتئاب الموسمي خلال بعض فصول السنة (خاصة فصل الشتاء). وينصح الخبراء بالتحدث مع الطبيب عند الشعور بأعراض الاكتئاب أو التوتر المزمن، والخضوع للفحص الطبي، فقد يكون هناك سبب عضوي لهذا الشعور، مثل: اضطراب هرموني أو خلل في عمل الغدد. أما في حالة عدم وجود سبب عضوي، سيساعدك الطبيب عبر وصف أدوية أو تحويل السيدة إلى اختصاصي نفسي او استشاري نفسي. ولا يجب التعايش مع الاكتئاب، بل يشدد الخبراء على أهمية علاجه بطريقة مناسبة مبكراً قبل أن يتحول إلى حالة مزمنة تنهش حياة السيدة وطاقتها.4- الاختناق الليلي (نوبات توقف التنفس خلال النوم).الأعراض: الشخير، النعاس طوال الوقت حتى عند الاستيقاظ من النوم، والنوم المفاجئ صباحاً، ويلاحظ من ينام بجانب المصاب أنه يستيقظ ليلاً أو يختنق أثناء النوم.وقد يكون سبب الاختناق أثناء النوم أمراً مؤقتاً، مثل وضع الرأس غير المريح أثناء النوم أو انسداد الأنف نتيجة الإصابة بنزلة برد، ولكن أحياناً قد يكون السبب مرضياً ومزمناً، مثل السمنة وتضخم اللحمية أو مرض الاختناق أثناء النوم (توقف التنفس الليلي). ومضاعفات عدم علاج هذا المرض كثيرة، من أهمها:انخفاض جودة النوم وظهور أعراض تعب وإرهاق الجسم جسدياً ونفسياً وذهنياً.انخفاض الأكسجين في الجسم مما يسبب نقص الأكسجين في الدماغ.ارتفاع فرصة الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكري والسمنة وعدة أمراض أخرى.وغالباً ما تعالج هذه الحالة عبر استخدام جهاز الكمام عند النوم، وهو جهاز يبث الهواء إلى الأنف والفم بشكل كبير أثناء نوبات انقطاع التنفس، مما يؤدي إلى فتح ممرات التنفس واندفاع الهواء بسرعة الى الرئتين.5- أمراض القلب:الأعراض: الإرهاق بعد اداء أي مجهود بدني حتى لو كان خفيفا مثل صعود درج. فإذا شعرت بأنك تصبح منهكا ومتعبا جدا بعد اداء أي نشاط بدني حتى لو كان خفيفا، تحدث الى الطبيب وناقش احتمال ان تكون تعاني من مشكلة في القلب. وفي حال اكتشاف الاصابة بمشكلة قلبية من الضروري الحرص على العلاج والسيطرة على الحالة الصحية بشكل جيد.