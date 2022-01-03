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صحة
لمناعة أقوى... عليك بمضادات الأكسدة
Lebanon 24
03-01-2022
|
03:00
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تساعد المصادر الغنيّة بمضادات الأكسدة على تحسين مناعة الجسم، وتلعب دوراً كبيراً في الحماية من الشيخوخة المبكرة، حيث تمنح الجلد مظهراً شبابياً، ولذا دائماً ما ينصح الخبراء بالحصول يومياً على مصادر غنيّة بمضادات الأكسدة، للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية بحسب Health Line.
حمض الكلوروجينيك
يعتبر "الأرضي شوكي" من الخضراوات اللذيذة والمغذية، ولديه تاريخ طويل في اعتماده كعلاج لأمراض الكبد بالعصور القديمة، حيث يعد مصدراً رائعاً لمضادات الأكسدة والمعادن والألياف.
مضادات الأنثوسيانين
الملفوف البنفسجي غني بالفيتامينات C وK وA، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويحتوي الملفوف البنفسجي على مضادات الأنثوسيانين، وهي مجموعة من مضادات الأكسدة التي تعطي الملفوف البنفسجي لونه، وتم ربط الأنثوسيانين بالعديد من الفوائد الصحية، فقد تقلل الالتهابات وتحمي من أمراض القلب، وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
علاوة على ذلك، يعد الملفوف البنفسجي مصدراً غنياً بفيتامين سي الذي يعمل مضادا للأكسدة في الجسم، وقد يساعد فيتامين سي أيضاً في تقوية جهاز المناعة والحفاظ على الجلد رطباً وصحياً.
ومن المثير للاهتمام أن طريقة تحضير الملفوف البنفسجي يمكن أن تؤثر أيضاً على مستويات مضادات الأكسدة فيه، فقد يؤدي سلق الملفوف البنفسجي وتقليبه إلى تعزيز خصائصه المضادة للأكسدة، في حين أن تبخير الملفوف البنفسجي قد يقلل من محتواه من مضادات الأكسدة بنسبة 35 بالمئة تقريباً.
فوائد صحية مذهلة
نظراً إلى أن الشوكولاته الداكنة تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو أكثر من أي نوع شوكولاته أخرى، فهي غنيّة بمضادات الأكسدة، حيث تحتوي الشوكولاتة الداكنة على ما يصل إلى 15 ملي مول من مضادات الأكسدة لكل 3.5 أوقيات (100 غرام).
وقد تم ربط مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو والشوكولاته الداكنة بفوائد صحية مذهلة مثل تقليل الالتهابات وتقليل عوامل الخطر لأمراض القلب، كما تعمل على رفع مستويات الكوليسترول الحميد في الجسم.
حمض الفوليك
جذر الشمندر يتميز بطعمه الخفيف، وهو مصدر كبير للألياف والبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة. هو غني بمجموعة من مضادات الأكسدة تسمى betalains، والتي تمنح هذا البنجر لونه الداكن، وتساعد هذه المضادات على خفض خطر الإصابة بالسرطان في القولون والجهاز الهضمي. كما يحتوي على مركبات أخرى قد تساعد في قمع الالتهاب، وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أن تناول كبسولات بيتالين المصنوعة من خلاصة الشمندر خفف بشكل كبير من آلام التهاب المفاصل والالتهابات.
اللوتين والزياكسانثين
تعد السبانخ واحدة من أكثر الخضراوات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، فهي غنيّة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية.
وتعد السبانخ أيضاً مصدراً رائعاً لمضادات اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية عينيك من الإضرار بالأشعة فوق البنفسجية وأطوال موجات الضوء الضارة الأخرى، كما تساعد مضادات الأكسدة هذه في مكافحة الأضرار التي تلحق بالعيون، والتي قد تسببها الجذور الحرة بمرور الوقت.
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