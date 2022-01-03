لمناعة أقوى... عليك بمضادات الأكسدة

تساعد المصادر الغنيّة بمضادات الأكسدة على تحسين مناعة الجسم، وتلعب دوراً كبيراً في الحماية من الشيخوخة المبكرة، حيث تمنح الجلد مظهراً شبابياً، ولذا دائماً ما ينصح الخبراء بالحصول يومياً على مصادر غنيّة بمضادات الأكسدة، للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية بحسب Health Line.حمض الكلوروجينيكيعتبر "الأرضي شوكي" من الخضراوات اللذيذة والمغذية، ولديه تاريخ طويل في اعتماده كعلاج لأمراض الكبد بالعصور القديمة، حيث يعد مصدراً رائعاً لمضادات الأكسدة والمعادن والألياف.الملفوف البنفسجي غني بالفيتامينات C وK وA، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويحتوي الملفوف البنفسجي على مضادات الأنثوسيانين، وهي مجموعة من مضادات الأكسدة التي تعطي الملفوف البنفسجي لونه، وتم ربط الأنثوسيانين بالعديد من الفوائد الصحية، فقد تقلل الالتهابات وتحمي من أمراض القلب، وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.علاوة على ذلك، يعد الملفوف البنفسجي مصدراً غنياً بفيتامين سي الذي يعمل مضادا للأكسدة في الجسم، وقد يساعد فيتامين سي أيضاً في تقوية جهاز المناعة والحفاظ على الجلد رطباً وصحياً.ومن المثير للاهتمام أن طريقة تحضير الملفوف البنفسجي يمكن أن تؤثر أيضاً على مستويات مضادات الأكسدة فيه، فقد يؤدي سلق الملفوف البنفسجي وتقليبه إلى تعزيز خصائصه المضادة للأكسدة، في حين أن تبخير الملفوف البنفسجي قد يقلل من محتواه من مضادات الأكسدة بنسبة 35 بالمئة تقريباً.