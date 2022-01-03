أطعمة يجب تناولها يومياً للحصول على أسنان قوية وصحية



فيما يلي أهم الأطعمة التي تساعد على الحفاظ على صحة الأسنان، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

الاستهلاك المتكرر للمياه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة اللثة والأسنان، فكل هذا يتوقف على ما تأكله على مدار اليوم. لا يساعد الطعام الجيد على إصلاح جسمك فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة اللثة والأسنان.فيما يلي أهم الأطعمة التي تساعد على الحفاظ على صحة الأسنان، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:الاستهلاك المتكرر للمياه

لا يساعد شرب الماء في الحفاظ على صحة الجلد فحسب، بل يساعد أيضًا في غسل الأسنان من السكريات والأحماض. عندما تأكل شيئًا ما، تعلق العديد من جزيئات الطعام بين أسنانك، مما يؤدي إلى تلف مينا الأسنان. أثناء شرب الماء، تتساقط هذه الجزيئات عن أسنانك ولثتك.

المياه ومنتجات الألبان

في حين أن الماء يساعد في غسل السكريات والأحماض عن الأسنان، تحتوي منتجات الألبان من ناحية أخرى على معادن مثل هيدروكسيباتيت التي تقوي مينا الأسنان. يعد تناول الحليب من أفضل الطرق للحصول على أسنان صحية، حيث يحتوي على الكالسيوم الذي يعد عنصرًا غذائيًا أساسيًا للأسنان.

الأطعمة الغنية بالألياف

تعزز الخضروات الورقية وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف الهضم الجيد ومستويات الكوليسترول الصحية، كما أنها تصنع العجائب لأسنانك. تعد الخضروات الورقية الخضراء المختلفة مثل أوراق السبانخ والخس واللفت والجرجير من الأطعمة الفائقة التي تساعد على تقوية مينا الأسنان.

علكة خالية من السكر

تفرز العلكة، وخاصة الخالية من السكر، كمية جيدة من اللعاب الذي يساعد في تنظيف الأسنان.

عصير التوت البري

يُعرف عصير التوت البري على نطاق واسع بقدرته على تقليل الترسبات على الأسنان بنسبة 95% تقريبًا.

زيت جوز الهند

قد يساعد استخدام زيت جوز الهند في الحفاظ على صحة اللثة، إذ أنه يمنع تسوس الأسنان ويحارب أمراض اللثة.