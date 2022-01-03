صحة

هل يمكن اطالة العمر؟... طبيب جراح يشرح الموضوع

Lebanon 24
03-01-2022 | 08:47
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قال طبيب أمراض القلب الروسي الشهير ليو بوكيرا، إنه لكي يعيش المرء حتى عمر مائة عام، يجب عليه أن يتحرك دائما، وأن ينظر إلى العالم بشكل وديع ويتعامل مع الأمور بطيبة خاطر.

ووفقا له، لكي تطيل عمرك يجب عليك ممارسة بعض الهوايات وأن يكون لديك هدف في الحياة.

وأضاف بوكيرا، الذي يشغل منصب رئيس مركز "باكوليف" الوطني للبحوث الطبية لجراحة القلب والأوعية الدموية بموسكو: "بالطبع عليك أن تتحرك لأن الحركة هي سر الحياة. ثانيا، من الضروري حسب رأيي، النظر إلى هذا العالم بشكل إيجابي. يجب حماية النفس من الأشخاص غير الضروريين. والأهم من ذلك، أعتقد أنه تركيز على هدف في الحياة، ويجب وجود هواية مفضلة وعمل محبوب".

وأشار الطبيب إلى ضرورة اتباع نمط حياة صحي سليم، وتناول الطعام بشكل صحيح، ويجب الابتعاد عن الكحول لأن أي كمية من الكحول تضر الغشاء المخاطي في المعدة، والذي يرتبط مباشرة بالنشاط العصبي.

( نوفوستي)
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