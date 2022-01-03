16
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هل يمكن اطالة العمر؟... طبيب جراح يشرح الموضوع
Lebanon 24
03-01-2022
|
08:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال طبيب أمراض القلب الروسي الشهير ليو بوكيرا، إنه لكي يعيش المرء حتى عمر مائة عام، يجب عليه أن يتحرك دائما، وأن ينظر إلى العالم بشكل وديع ويتعامل مع الأمور بطيبة خاطر.
ووفقا له، لكي تطيل عمرك يجب عليك ممارسة بعض الهوايات وأن يكون لديك هدف في الحياة.
وأضاف بوكيرا، الذي يشغل منصب رئيس مركز "باكوليف" الوطني للبحوث الطبية لجراحة القلب والأوعية الدموية بموسكو: "بالطبع عليك أن تتحرك لأن الحركة هي سر الحياة. ثانيا، من الضروري حسب رأيي، النظر إلى هذا العالم بشكل إيجابي. يجب حماية النفس من الأشخاص غير الضروريين. والأهم من ذلك، أعتقد أنه تركيز على هدف في الحياة، ويجب وجود هواية مفضلة وعمل محبوب".
وأشار الطبيب إلى ضرورة اتباع نمط حياة صحي سليم، وتناول الطعام بشكل صحيح، ويجب الابتعاد عن الكحول لأن أي كمية من الكحول تضر الغشاء المخاطي في المعدة، والذي يرتبط مباشرة بالنشاط العصبي.
( نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. وزير الصحة يفجّر مفاجأة عن "أوميكرون"!
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. وزير الصحة يفجّر مفاجأة عن "أوميكرون"!
15:25 | 2022-01-02
02/01/2022 03:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وحدة عسكرية في لبنان تخيف إسرائيل.. هذا ما سيحصل خلال الحرب القادمة!
Lebanon 24
وحدة عسكرية في لبنان تخيف إسرائيل.. هذا ما سيحصل خلال الحرب القادمة!
14:00 | 2022-01-02
02/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول شهر من السنة.. هذا ما يحمله كانون الثاني للأبراج وفق توقعات ماغي فرح
Lebanon 24
أول شهر من السنة.. هذا ما يحمله كانون الثاني للأبراج وفق توقعات ماغي فرح
00:30 | 2022-01-03
03/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بداية الـ 2022.. طابور جديد بانتظار اللبنانيين!
Lebanon 24
في بداية الـ 2022.. طابور جديد بانتظار اللبنانيين!
03:15 | 2022-01-03
03/01/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"NBN" تشنّ هجوماً حاداً على باسيل.. كيف وصفته؟
Lebanon 24
الـ"NBN" تشنّ هجوماً حاداً على باسيل.. كيف وصفته؟
12:15 | 2022-01-02
02/01/2022 12:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2022-01-03
القراءة بصوت عال... هل هي مفيدة للصحة؟
08:00 | 2022-01-03
نظارات متطورة يمكنها علاج الغلوكوما
05:00 | 2022-01-03
أطعمة يجب تناولها يومياً للحصول على أسنان قوية وصحية
04:05 | 2022-01-03
دراسة مُفاجئة.. فأرة الكمبيوتر تحمل بكتيريا أكثر من المرحاض!
03:00 | 2022-01-03
لمناعة أقوى... عليك بمضادات الأكسدة
02:00 | 2022-01-03
انتبهوا.. هذه الكمامة لا تحمي من أوميكرون
فيديو
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
03:00 | 2022-01-03
03/01/2022 19:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2022-01-02
03/01/2022 19:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
02:00 | 2022-01-02
03/01/2022 19:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact