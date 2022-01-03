صحة

القراءة بصوت عال... هل هي مفيدة للصحة؟

Lebanon 24
03-01-2022 | 11:00
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قال طبيب أمراض القلب الروسي ليو بوكيرا، إنه لإعادة الحيوية والنشاط لعضلات الجهاز التنفسي لدى الذين أصيبوا بفيروس كورونا، يكون من المفيد القراءة بصوت عال لمدة 15 دقيقة كل ساعة.

وأضاف بوكيرا، الذي يشغل منصب رئيس مركز "باكوليف" الوطني للبحوث الطبية لجراحة القلب والأوعية الدموية بموسكو: "لدي طريقة، ربما يسمعني أي أحد ويستفيد منها. لقد أوصيت العديد من أصدقائي ومعارفي، عندما يمرضون، بقراءة أي نص بصوت عال لمدة 15 دقيقة".

وأوضح أنه بالنسبة للشخص الذي عانى من فيروس كورونا، من المهم جدا أن تعمل عضلات الجهاز التنفسي، بما في ذلك العضلات الوربية، بشكل جيد.

وتابع الأكاديمي: "هناك فعالية كبيرة للقراءة بصوت عال، ولا يمكن العثور على طريقة أضل منها. يمكن قراءة وصف أي نص كان، حتى لو كان عن مواصفات الثلاجة".

( نوفوستي)
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