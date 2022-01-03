صحة

3 وصفات طبيعية لخفض الكوليسترول

Lebanon 24
03-01-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-903540-637768566070230619.jpg
Doc-P-903540-637768566070230619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعد ارتفاع الكوليسترول قاتلاً صامتاً دون أعراض، ولكن يمكن أن يكون له مضاعفات تهدد الحياة، لذا فمن الأفضل ضمان خفض مستوى الكوليسترول لديك إذا كنت في خطر.
يعد خفض الكوليسترول أحد الأهداف التي يسعى إليها الكثيرون حول العالم. وتتمثل أحد أفضل الطرق الطبيعية لخفض مستويات الكوليسترول الضار في تناول اختيارات معينة من الأطعمة أو المشروبات، وفقا لما نشره موقع Tododisca.
وفي هذا السياق، يقترح الخبراء ثلاث وصفات للعصائر المخفوقة الغنية والصحية، والتي تعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، باستخدام مكونات طبيعية، للوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، فيما يلي:
1. عصير الشمندر
المكونات: ثمرة شمندر
3 جزر
3 سيقان كرفس
قطعة واحدة من الزنجبيل
ثمرة تفاح
ثمرة برتقال
طريقة التحضير:
بعد غسل جميع المكونات يتم تقشير كل من الزنجبيل والشمندر والجزر وتقطيع الكرفس.
توضع المكونات في الخلاط ثم يضاف إليها التفاح والبرتقال بعد التقشير والتقطيع، ولتحقيق الملمس المطلوب يُضاف القليل من الماء.

2. عصير الصبار
المكونات:
ملعقتان كبيرتان من الصبار
كوب واحد من البابايا المقطعة
نصف كوب ماء
ليمونة واحدة
ملعقة كبيرة من بذور الكتان
طريقة التحضير:
أولاً، يتم بتنظيف الصبار وقطع الجلد حتى يتم الحفاظ على اللب والانتظار حتى تجف المادة الموجودة بالداخل. ثم يتم شطفه ووضعه في الخلاط مع باقي المكونات، مع ملاحظة أنه يجب أن تنقع بذور الكتان لمدة عشر دقائق قبل الخلط.
3. عصير فراولة
المكونات:
ست حبات فراولة
ثمرة موز واحدة
نصف كوب من دقيق الشوفان
نصف كوب ماء
طريقة التحضير:
ينقع دقيق الشوفان في الماء طوال الليل. وفي اليوم التالي يتم تصفيته ووضعه في الخلاط مع باقي المكونات التي تم تقطيعها مسبقاً، وبعد غسل الفراولة ويضاف إليها ملعقة من العسل اختياري. ثم يتم مزجه في الخلاط حتى يتحقق القوام المطلوب. 



تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2022-01-04
15:00 | 2022-01-03
13:00 | 2022-01-03
11:00 | 2022-01-03
08:47 | 2022-01-03
08:00 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website