3 وصفات طبيعية لخفض الكوليسترول

يعد ارتفاع الكوليسترول قاتلاً صامتاً دون أعراض، ولكن يمكن أن يكون له مضاعفات تهدد الحياة، لذا فمن الأفضل ضمان خفض مستوى الكوليسترول لديك إذا كنت في خطر.يعد خفض الكوليسترول أحد الأهداف التي يسعى إليها الكثيرون حول العالم. وتتمثل أحد أفضل الطرق الطبيعية لخفض مستويات الكوليسترول الضار في تناول اختيارات معينة من الأطعمة أو المشروبات، وفقا لما نشره موقع Tododisca.وفي هذا السياق، يقترح الخبراء ثلاث وصفات للعصائر المخفوقة الغنية والصحية، والتي تعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، باستخدام مكونات طبيعية، للوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، فيما يلي:المكونات: ثمرة شمندر3 جزر3 سيقان كرفسقطعة واحدة من الزنجبيلثمرة تفاحثمرة برتقالطريقة التحضير:بعد غسل جميع المكونات يتم تقشير كل من الزنجبيل والشمندر والجزر وتقطيع الكرفس.توضع المكونات في الخلاط ثم يضاف إليها التفاح والبرتقال بعد التقشير والتقطيع، ولتحقيق الملمس المطلوب يُضاف القليل من الماء.المكونات:ملعقتان كبيرتان من الصباركوب واحد من البابايا المقطعةنصف كوب ماءليمونة واحدةملعقة كبيرة من بذور الكتانطريقة التحضير:أولاً، يتم بتنظيف الصبار وقطع الجلد حتى يتم الحفاظ على اللب والانتظار حتى تجف المادة الموجودة بالداخل. ثم يتم شطفه ووضعه في الخلاط مع باقي المكونات، مع ملاحظة أنه يجب أن تنقع بذور الكتان لمدة عشر دقائق قبل الخلط.