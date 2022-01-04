6 حالات صحية تتفاقم في فصل الشتاء.. ما هي؟

خلال فصل الشتاء هناك العديد من الأمراض التي يسببها الطقس البارد والتي يمكن أن تؤثر علينا بشكل أو بآخر، لذلك من المهم الاعتناء بنفسك جيدًا خاصة أن هناك ظروفًا معينة تزداد سوءً خلال فصل الشتاء، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".نزلة البردنزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعًا خلال فصل الشتاء خاصة بين الأطفال بسبب الطقس البارد.الأنفلونزاتتفاقم الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا العامة خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة التي تسبب الأنفلونزا وجميع الحالات المشابهة لها.التهاب الحلقغالبًا ما يكون سبب التهاب الحلق عدوى فيروسية، وهو أحد أكثر أمراض الشتاء شيوعًا وإثارة للقلق.آلام المفاصلآلام المفاصل من الأمراض الشائعة فى الشتاء أيضًا خاصة بالنسبة لكبار السن الذين يعانون منها فى الغالب طوال العام ولكن تتفاقم أعراضها غالبًا فى فصل الشتاء بسبب برودة الطقس.النوبة القلبيةيتسبب الطقس البارد في مزيد من الضغط على القلب وذلك بسبب ارتفاع ضغط الدم الذى ينتج عادة بسبب برودة الطقس.جفاف الجلدترتبط هذه الحالة عادة بفصل الشتاء، حيث تتسبب برودة الطقس فى تقشر الجلد وجفافه بسبب قلة الرطوبة.لدغة الصقيعمن المحتمل أن يتعرض كبار السن والأطفال لما تعرف بلدغة الصقيع خاصة مع زيادة برودة الطقس لأقصى حد، حيث يكون التعامل معها مؤلمًا للغاية.